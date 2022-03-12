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Звезда "Зачарованных" Шеннен Доэрти снова призвала поддержать Украину: "Молитв недостаточно"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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12 марта, 13:46
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На своей странице в инстаграм актриса опять обратилась к миру с призывом остановить войну в Украине
Знаменитая актриса снова вступилась за украинцев
Знаменитая актриса снова вступилась за украинцев / Фото: Getty Images, instagram.com/theshando

В Украине идет 17-й день войны, военного безумия, которое начала Россия против украинского народа. Цивилизованный мир по-прежнему стоит рядом с нами, осуждая путинские действия на территории нашей страны. Знаменитая голливудская актриса Шеннен Доэрти- одна из тех, кто с первого дня поддерживает Украину и всячески призывает мир не оставаться равнодушным к ситуации. Сейчас Украина сдерживает навалу рашистов, защищая также и европейские страны.

На своей странице в инстаграм Шеннен Доэрти опубликовала послание, заявив, что одних лишь молитв недостаточно для нашего народа.

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Реальность для народа Украины. Я беспокоюсь, что мы становимся нечувствительными к этому. Это война, которая затрагивает всех нас и требует от нас ежедневно говорить о том, что делает Путин и о его военных преступлениях. Молитв недостаточно для народа Украины. Мы должны продолжать рассказывать их историю мужества, отваги, силы. Расскажите истории о погибших семьях, разбомбленных больницах, расстрелянных детях… О жизнях, навсегда закончившихся или изменившихся. Я поддерживаю Украину,

- заявила актриса.

Ранее она также публиковала видео с обращением президента Украины Владимира Зеленского, ролики со сбором гуманитарной помощи нашей стране, а также видео с преступлениями Путина на территории Украины.

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Мы в очередной раз благодарим Шеннен за ее позицию и помощь во благо Украины.

Также мы не устаем говорить о том, что уже очень многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают финансово. Об этом читайте далее более детально.

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Несмотря ни на что, мы верим в наших защитников и скорую победу над рашизмом. Все будет Украина!

Не забывайте, что вся самая свежая информация есть в нашем telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
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Никита Добрынин Никита Добрынин
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Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
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Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
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Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
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Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
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