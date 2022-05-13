Слава Каминская записала песню, актуальную для миллионов украинцев

За время войны украинские знаменитости продолжают записывать песни, которые поднимают боевой дух и вселяют веру миллионам украинцев. Находясь за границей, все беженцы мечтают вернуться домой.
О том, какой сильной бывает тоска по дому записала свой новый трек и певица Слава Каминская. Пронизывающей композицией "Я хочу додому" исполнительница поделилась с поклонниками.
Очень многие женщины с детьми уехали в другие страны, чтобы быть в безопасности. Но душой мы остались дома. Я уверена, что нет лучшей страны, чем Украина. Я уверена, нет города лучше того, где родились мы и наши дети. Каждый день я убеждаюсь в том насколько нам повезло быть украинцами и я с гордостью говорю и буду говорить, что я УКРАИНКА, – написала в своем блоге Каминская.
Для исполнительницы песня стала первой работой на украинском языке. Более того, Слава сама написала текст, который назвала "криком души".
Сейчас экс-солистка "НЕАангелов" вместе со своими детьми находится в Нидерландах. Украинская певица преодолела 1700 километров для того, что ее сын и дочь находились в безопасности вдали от войны.
Недавно мы писали, что Слава Каминская заступилась за бывшего мужа Эдгара Каминского, якобы бежавшего из Украины.
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