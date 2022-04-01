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Снежана Егорова накинулась на консульство Украины: "Они не в курсе, что такое закон!"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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1 апреля, 12:25
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На днях скандалистка Егорова сообщила, что ей отказали в продлении виз для ее детей в Турции
Снежана Егорова отреагировала на новости о том, что в Турции не дали статус беженца
Снежана Егорова отреагировала на новости о том, что в Турции не дали статус беженца / Фото: instagram.com/snezha_egorova

На днях фанатка путина Снежана Егорова сообщила о том, что ей удалось получить статус беженцев для себя и своих троих детей в Турции, где они живут с 2021 года.

Очень скоро в Сети появилась информация о том, что статус беженцев украинке и ее семье никто не давал. Егорова взбесилась из-за подобных заголовков и опубликовала следующий пост в Instagram:

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Не ходите за ответом в консульство Украины в Анталии…. Они не в курсе, что такое закон! Те, кто совершил преступление в отношении малолетних детей, не продлив им срок действия загранпаспортов, не могут сказать вам правду! А правда здесь! В Турции дети и женщины под защитой закона, особенно когда есть прямые признаки преследования власти!

Снежана показала подписчикам идентификационного свидетельства о заявлении международной защиты, выданное министерством внутренних дел Анталии.

Скриншот: instagram.com/snezha_egorova

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Ранее в украинском консульстве в Анталии Снежане Егоровой отказали в продлении загранпаспорта ее детям из-за гражданской позиции актрисы – Егорова публично поддерживала путина и даже называла его "героем".

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Инна Петрова
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