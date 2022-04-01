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Сніжана Єгорова накинулася на консульство України: "Вони не знають, що таке закон!"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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1 квітня, 12:25
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Днями скандалістка Єгорова повідомила, що їй відмовили у продовженні віз для її дітей у Туреччині
Сніжана Єгорова відреагувала на новини про те, що в Туреччині не надали статусу біженця
Сніжана Єгорова відреагувала на новини про те, що в Туреччині не надали статусу біженця / Фото: instagram.com/snezha_egorova

Через деякий час після того, як фанатка путіна Сніжана Єгорова звинуватила консульство України в Туреччині, вона повідомила, що їй таки вдалося отримати статус біженців для себе та своїх трьох дітей.

Невдовзі ЗМІ написали, що статус біженців українці та її сім'ї ніхто не давав, нібито цю інформацію офіційно не підтверджено. Єгорова розлютилася через подібні заголовки і опублікувала наступний пост у Instagram:

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Не йдіть за відповіддю до консульства України в Анталії…. Вони не знають, що таке закон! Ті, хто вчинив злочин щодо малолітніх дітей, не подовживши їм термін дії закордонних паспортів, не можуть сказати вам правди! А правда тут! У Туреччині діти та жінки під захистом закону, особливо коли є прямі ознаки переслідування влади!

Сніжана показала підписникам ідентифікаційне свідоцтво про заяву міжнародного захисту, видану міністерством внутрішніх справ Анталії.

Скріншот: instagram.com/snezha_egorova

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Раніше в українському консульстві в Анталії Сніжані Єгоровій відмовили у продовженні закордонного паспорта її дітям через громадянську позицію акторки – Єгорова публічно підтримувала путіна і навіть називала його "героєм".

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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