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Софія Стужук, яка нещодавно назвала себе "російською", показала страшні кадри і заявила, що не хоче війни

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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25 лютого, 11:47
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Блогерша-мільйонник опублікувала кілька сторіс, у яких жахається від нових реалій та війни
Софія Стужук показала емоційні кадри та розповіла, що відчуває
Софія Стужук показала емоційні кадри та розповіла, що відчуває / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Популярна блогер Софія Стужук, яка нещодавно потрапила у скандал, назвавши себе російською на відпочинку у Дубаї, згадала, що вона українка, і зрозуміла, що в її країну вторглася "дружня" Росія.

Блогерша-мільйонник опублікувала кілька постів, не приховуючи свого страху за життя дітей та близьких, а також простих людей. Стужук, як і все мирне населення нашої країни, не бажає війни.

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Софія Стужук підтримала українців
Софія Стужук підтримала українців / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Я не вірю, що ми живемо у такий час.
Я думала, що найстрашніші часи, де влада так розкидалася людськими життями, минули.
А сьогодні прокинулася від звуків вибухів та дзвінків близьких.
Ми не хочемо війни.
Я хочу залишити своїм дітям Мир.
Останнє, що зараз треба робити, — панікувати. Але жахливо навіть мені.
Ми нікуди не біжимо.
І, господи, найменше цього хочемо. Як це взагалі: тікати з дітьми невідомо куди від обстрілів та вибухів?
Ми хочемо Миру. Ми хочемо жити спокійно у своїй країні.

Софія Стужук показала емоційні кадри зі свого вікна та розповіла, що відчувала в першу ніч нападу.

Софія Стужук показала емоційні кадри та розповіла, що відчуває
Софія Стужук показала емоційні кадри та розповіла, що відчуває / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

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Також Стужук опублікувала скріншоти листування з агресивно налаштованою російською підписнецею, яка продовжує вірити в те, що Україна 8 років воює сама із собою.

Софія Стужук опублікувала скрін листування з російською підписницею
Софія Стужук опублікувала скрін листування з російською підписницею / Фото: скріншот

Нагадаємо, що раніше Джаред Лето звернувся до друзів з України через напад РФ: "Моє серце розривається".

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Тим часом Земфіра не стала скасовувати концерт на фоні війни, тому що "дико професійна людина".

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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