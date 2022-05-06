Совершивший каминг-аут MELOVIN признался, состоит ли в отношениях с танцовщицей Лизой Русиной

Летом 2021 года артист заявил, что ему нравятся как девушки, так и парни. Позже MELOVIN признался, что шесть лет состоял в отношениях с мужчиной

MELOVIN честно рассказал об отношениях с Лизой Русиной во время войны / Фото: instagram.com/melovin_official

Во время участия в "Танцях з зірками" артист закрутил роман с партнершей по танцам Лизой Русиной. Мнения фанатов певца разделились: кто-то вериал в то, что Мел, который недавно осудил Наталью Могилевскую за ее слова, действительно влюблен в Лизу, другие были уверены, что артист с танцовщицей просто друзья.

В интервью программе "Зірковий шлях" канала "Украина" рассказал, до сих пор ли он вместе с танцовщицей Лизой Русиной, которая выехала из Украины за рубеж.

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Конечно, они (фанаты – Ред.) спрашивают, пишут, создают какие-то аккаунты, чтобы перемывать косточки. Я говорю: "Боже, друзья, если вы такой аккаунт делаете, просто закройте его, чтобы не читали мои друзья, это бред!" Если у вас фантазия разыгралась – и пожалуйста, пишите, обсуждайте, это как раз по моему делу. А так – ну что? Лиза находится там, я здесь, переписываемся, общаемся. Ну, а что может быть дальше? Пока ничего неясно, – прокомментировал MELOVIN в интервью каналу "Украина".

MELOVIN и Лиза Русина находятся далеко друг от друга во время войны / Фото: instagram.com/melovin_official

Новые отношения, говорит артист, у него пока тоже не появились. Но несмотря на крайне тяжелую ситуацию в стране, MELOVIN призывает всех продолжать жить и заботиться о себе и позволять себе, если есть возможность, заниматься любимыми делами и радоваться каждому дню.

Ранее MELOVIN объяснил, что не так с путинистом Филиппом Киркоровым.