Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арест Шария ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua

Eurovision 2022

Умер Дяченко

Курьез с Летицией

РиРи сказала да?

Джавелин Тины

MamaRika - дома
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Совершивший каминг-аут MELOVIN признался, состоит ли в отношениях с танцовщицей Лизой Русиной

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 мая, 19:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Летом 2021 года артист заявил, что ему нравятся как девушки, так и парни. Позже MELOVIN признался, что шесть лет состоял в отношениях с мужчиной
MELOVIN честно рассказал об отношениях с Лизой Русиной во время войны
MELOVIN честно рассказал об отношениях с Лизой Русиной во время войны / Фото: instagram.com/melovin_official

Во время участия в "Танцях з зірками" артист закрутил роман с партнершей по танцам Лизой Русиной. Мнения фанатов певца разделились: кто-то вериал в то, что Мел, который недавно осудил Наталью Могилевскую за ее слова, действительно влюблен в Лизу, другие были уверены, что артист с танцовщицей просто друзья.

В интервью программе "Зірковий шлях" канала "Украина" рассказал, до сих пор ли он вместе с танцовщицей Лизой Русиной, которая выехала из Украины за рубеж.

Реклама

Конечно, они (фанаты – Ред.) спрашивают, пишут, создают какие-то аккаунты, чтобы перемывать косточки. Я говорю: "Боже, друзья, если вы такой аккаунт делаете, просто закройте его, чтобы не читали мои друзья, это бред!" Если у вас фантазия разыгралась – и пожалуйста, пишите, обсуждайте, это как раз по моему делу. А так – ну что? Лиза находится там, я здесь, переписываемся, общаемся. Ну, а что может быть дальше? Пока ничего неясно, – прокомментировал MELOVIN в интервью каналу "Украина".

MELOVIN и Лиза Русина находятся далеко друг от друга во время войны
MELOVIN и Лиза Русина находятся далеко друг от друга во время войны / Фото: instagram.com/melovin_official

Новые отношения, говорит артист, у него пока тоже не появились. Но несмотря на крайне тяжелую ситуацию в стране, MELOVIN призывает всех продолжать жить и заботиться о себе и позволять себе, если есть возможность, заниматься любимыми делами и радоваться каждому дню.

Ранее MELOVIN объяснил, что не так с путинистом Филиппом Киркоровым.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
После визита Украины
Анджелина Джоли

«Влияние войны на целое поколение украинских детей просто опустошает»

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять