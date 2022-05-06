MELOVIN, який зробив камінг-аут, зізнався, чи перебуває у стосунках із танцівницею Лізою Русиною

Влітку 2021 артист заявив, що йому подобаються як дівчата, так і хлопці. Пізніше MELOVIN зізнався, що шість років перебував у стосунках із чоловіком

MELOVIN чесно розповів про стосунки з Лізою Русиною під час війни / Фото: instagram.com/melovin_official

Під час участі у "Танцях зі зірками" артист закрутив роман із партнеркою з танців Лізою Русиною. Думки фанатів співака розділилися: хтось вірив у те, що Мел, який нещодавно засудив Наталю Могилевську за її слова, дійсно закоханий у Лізу, інші були впевнені, що артист із танцівницею просто друзі.

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" каналу "Україна" артист розповів, чи досі він разом із танцівницею Лізою Русиною, яка виїхала з України за кордон.

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Звичайно, вони (фанати – Ред.) запитують, пишуть, створюють якісь акаунти, щоб перемивати кісточки. Я говорю: "Боже, друзі, якщо ви такий акаунт робите, просто закрийте його, щоб не читали мої друзі, це маячня!" Якщо у вас фантазія розігралася – і будь ласка, пишіть, обговорюйте, це якраз по моїй справі. А так – ну що? Ліза знаходиться там, я тут, листуємося, спілкуємось. А що може бути далі? Поки що нічого неясно, – прокоментував MELOVIN в інтерв'ю каналу "Україна".

MELOVIN та Ліза Русіна знаходяться далеко один від одного під час війни / Фото: instagram.com/melovin_official

Нові стосунки, каже артист, у нього поки що теж не з'явилися. Але незважаючи на вкрай важку ситуацію в країні, MELOVIN закликає всіх продовжувати жити і піклуватися про себе і дозволяти собі, якщо є можливість, займатися улюбленими справами и і радіти кожному дню.

Раніше MELOVIN пояснив, що не так із путіністом Філіпом Кіркоровим.