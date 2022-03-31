Святослав Вакарчук встретил во Львове врача из разрушенного Мариуполя: трогательное видео

Лидер ОЕ ездит по разным уголкам Украины и помогает пострадавшим из-за войны

Святослав Вакарчук записал видео с врачом из мариупольской больницы / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk, Скриншот из видео

Святослав Вакарчук уже побывал в Харькове, Ахтырке, Сумах, Киеве, а теперь отправился во Львов. Музыкант встречается с волонтерами, военными, играет мини-концерты для переселенцев и защитников нашей страны.

Сегодня лидер "Океану Ельзи" встретил во Львове жительницу Мариуполя, которая работала врачом в той самой больнице, которую разбомбили оккупанты 9 марта.

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Вакарчук записал короткое видео, в котором женщина поблагодарила жителей Львова за помощь и гостеприимство, а также рассказала, что Мариуполя больше нет.

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Не скрывая слез, врач также поблагодарила бойцов, сражающихся сейчас за Мариуполь.

Мариуполь – Львов. Сегодня это маршрут надежды, жизни, благодарности, поддержки и, к сожалению, безграничной боли. Вся наша любовь и поддержка для жителей города-героя Мариуполя! Слава защитникам Мариуполя, – написал в посте Святослав Вакарчук.

Ранее Вакарчук посетил Николаев и встретился с главой Николаевской ОВА Виталием Кимом. Мы также писали, что музыкант стал лейтенантом ВСУ.

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