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Святослав Вакарчук зустрів у Львові лікаря зі зруйнованого Маріуполя: зворушливе відео

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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31 березня, 15:16
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Святослав Вакарчук записав відео з лікарем із маріупольської лікарні
Святослав Вакарчук записав відео з лікарем із маріупольської лікарні / Фото: instagram.com/okeanelzy_official, Скриншот из видео

Святослав Вакарчук уже побував у Харкові, Охтирці, Сумах, Києві, а тепер вирушив до Львова. Музикант зустрічається з волонтерами, військовими, грає мініконцерти для переселенців та захисників нашої країни.

Сьогодні лідер "Океану Ельзи" зустрів у Львові мешканку Маріуполя, яка працювала лікарем у тій самій лікарні, яку розбомбили окупанти 9 березня.

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Вакарчук записав коротке відео, в якому жінка подякувала мешканцям Львова за допомогу та гостинність, а також розповіла, що Маріуполя більше немає.

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Не приховуючи сліз, лікарка також подякувала бійцям, які зараз борються за Маріуполь.

Маріуполь – Львів. Сьогодні це маршрут надії, життя, подяки, підтримки та, на жаль, безмежного болю. Вся наша любов та підтримка для жителів міста-героя Маріуполя! Слава захисникам Маріуполя, – написав у пості Святослав Вакарчук.

Раніше Вакарчук відвідав Миколаїв та зустрівся з головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом. Ми також писали, що музикант став лейтенантом ЗСУ.

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Інна Петрова
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