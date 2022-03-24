Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Маршрутка Леси

Федишин vs фаны Лорак

Паш плетет сети

Лысий MELOVIN

Bon Jovi с нами

Новый секс-символ
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Святослав Вакарчук стал лейтенантом ВСУ – как музыкант помогает в разных точках Украины

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 марта, 17:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Лидер ОЕ активно ездит по стране и выступает перед военными и гражданским населением
Святослав Вакарчук стал лейтенантом ВСУ
Святослав Вакарчук стал лейтенантом ВСУ / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Многие украинские звезды вступили в ряды терробороны и занимаются волонтерством. Лидер "Океана Ельзи" Святослав Вакарчук поет для украинцев на вокзалах, в метро и на площадях в разных уголках страны.

С началом широкомасштабного наступления на Украину, Святослав Вакарчук поспешил вступить в ряды защитников. Как рассказал исполнитель, у него есть звание лейтенанта ВСУ, а Львовская военно-гражданская администрация дала ему задание поддерживать украинцев.

Реклама

Львовская ВГА в буквальном смысле дала мне командировки ездить по Украине и вдохновлять людей. Так это выглядит. Поэтому я на своем месте, а если нужно, безусловно, буду защищать страну с оружием в руках, – рассказал Вакарчук в комментарии "Радио Свобода".

В Instagram Святослав Вакарчук регулярно делится видеоотчетами своих выступлений. Сейчас музыка как никогда поддерживает боевой дух и веру в лучшее.

Реклама

Ранее солистка группы KAZKA Александра Зарицкая спела гимн Украины в центре Нью-Йорка.

Также 27 марта в польской столице состоится концерт, на котором выступят рок и рэп-исполнители, поддержавшие Украину – Т-fest, FACE, Нервы и другие.

Реклама

Напомним, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Звезды-донатеры
Финансово помогли Украине
1
Мила Кунис и Эштон Кутчер Мила Кунис и Эштон Кутчер
$35 млн
2
Дэвид и Викторя Бекхэм Дэвид и Викторя Бекхэм
$1,3 млн
3
Джоан Роулинг Джоан Роулинг
$1,3 млн
4
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$1 млн
5
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
Слава Арестовича
Как вам коллаж от Славы Каминской? :)
Больше фото
Молчат о войне
Звезды-рашисты
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Ани Лорак
Ани Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Наташа Королёва
Наташа Королёва
Ёлка
Ёлка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
София Стужук
София Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Александр Панайотов
Александр Панайотов
1 /2
Покинули Россию
Российские звезды, уехавшие из РФ
1
Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Литвинова и Земфира Рената Литвинова и Земфира
Франция
4
Иван Ургант Иван Ургант
Израиль
5
Семен Слепаков Семен Слепаков
Испания
6
Ксения Собчак Ксения Собчак
Израиль
7
Андрей Макаревич Андрей Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваши краши
ТОП-3 новых секс-символа Украины
1
Валерий Маркус Валерий Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Александр Скичко Александр Скичко

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять