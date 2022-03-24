Святослав Вакарчук стал лейтенантом ВСУ – как музыкант помогает в разных точках Украины

Лидер ОЕ активно ездит по стране и выступает перед военными и гражданским населением

Святослав Вакарчук стал лейтенантом ВСУ / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Многие украинские звезды вступили в ряды терробороны и занимаются волонтерством. Лидер "Океана Ельзи" Святослав Вакарчук поет для украинцев на вокзалах, в метро и на площадях в разных уголках страны.

С началом широкомасштабного наступления на Украину, Святослав Вакарчук поспешил вступить в ряды защитников. Как рассказал исполнитель, у него есть звание лейтенанта ВСУ, а Львовская военно-гражданская администрация дала ему задание поддерживать украинцев.

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Львовская ВГА в буквальном смысле дала мне командировки ездить по Украине и вдохновлять людей. Так это выглядит. Поэтому я на своем месте, а если нужно, безусловно, буду защищать страну с оружием в руках, – рассказал Вакарчук в комментарии "Радио Свобода".

В Instagram Святослав Вакарчук регулярно делится видеоотчетами своих выступлений. Сейчас музыка как никогда поддерживает боевой дух и веру в лучшее.

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Ранее солистка группы KAZKA Александра Зарицкая спела гимн Украины в центре Нью-Йорка.

Также 27 марта в польской столице состоится концерт, на котором выступят рок и рэп-исполнители, поддержавшие Украину – Т-fest, FACE, Нервы и другие.

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