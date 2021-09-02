Украинские звезды нередко делятся архивными фото на радость поклонникам. Мы зашли на их Instagram-странички и собрали фото, на которых наши знаменитости еще совсем маленькие. Кого-то узнать совсем просто – некоторые из селебритиз почти не изменились, а чтобы узнать других надо будет немного напрячься!
Давайте проверим вашу интуицию и узнаем, сможете ли вы догадаться, кто же запечатлен на кадрах? Только не пользуйтесь Google, не подглядывайте!
Тест-игра: угадай звезду по детскому фото
Кто эта милая девочка?
А кто этот серьезный малыш?
Кто же эта девочка в центре?
Кто эта милашка с бантиком?
Спорим, не угадаете мальчика справа?
Угадайте, кто эта девочка
Кто эта голубоглазая красотка?
Хорошо присмотритесь, а теперь угадайте, кто это
Задание посложнее. Кто же этот малыш?
Попытайтесь отгадать этого мальчика в центре
Кстати, вчера, 1 сентября, многие украинские знаменитости повели своих деток в первый класс. Маша Ефросинина, Оля Цибульская, Евгений Кошевой, Юрий Ткач и многие другие звезды украинского шоу-бизнеса поделились своими эмоциями по этому поводу.
Мы также писали о том, что сын Маши Ефросининой будет учиться в той же школе, что и дети президента Украины Владимира Зеленского.
Смотрите видеосюжет "Зіркового шляху" на телеканале Украина о талантливых детях звезд: