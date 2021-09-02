Предлагаем посмотреть на детские фото украинских знаменитостей. Удастся ли вам угадать, кто есть кто?

Украинские звезды нередко делятся архивными фото на радость поклонникам. Мы зашли на их Instagram-странички и собрали фото, на которых наши знаменитости еще совсем маленькие. Кого-то узнать совсем просто – некоторые из селебритиз почти не изменились, а чтобы узнать других надо будет немного напрячься!

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Давайте проверим вашу интуицию и узнаем, сможете ли вы догадаться, кто же запечатлен на кадрах? Только не пользуйтесь Google, не подглядывайте!

Тест-игра: угадай звезду по детскому фото С Днем знаний! Интересно, получится ли у вас отгадать, кто на фото? Узнать звезду! 1/10 Кто эта милая девочка? Оля Полякова Надежда Мейхер Лилия Ребрик Дальше 2/10 А кто этот серьезный малыш? Григорий Решетник Потап Никита Алексеев (ALEKSEEV) Дальше 3/10 Кто же эта девочка в центре? Вера Брежнева Тина Кароль Ани Лорак Дальше 4/10 Кто эта милашка с бантиком? Ольга Фреймут Ксения Мишина Екатерина Осадчая Дальше 5/10 Спорим, не угадаете мальчика справа? Дима Монатик Павел Зибров Макс Барских Дальше 6/10 Угадайте, кто эта девочка Илона Гвоздева Злата Огневич Настя Каменских Дальше 7/10 Кто эта голубоглазая красотка? Надя Дорофеева Alyosha Леся Никитюк Дальше 8/10 Хорошо присмотритесь, а теперь угадайте, кто это Вера Брежнева Екатерина Осадчая Ирина Федишин Дальше 9/10 Задание посложнее. Кто же этот малыш? Михаил Хома (DZIDZIO) Олег Винник Сергей Притула Дальше 10/10 Попытайтесь отгадать этого мальчика в центре Иракли Макацария Виталий Козловский Леша Дурнев Дальше

Кстати, вчера, 1 сентября, многие украинские знаменитости повели своих деток в первый класс. Маша Ефросинина, Оля Цибульская, Евгений Кошевой, Юрий Ткач и многие другие звезды украинского шоу-бизнеса поделились своими эмоциями по этому поводу.

Мы также писали о том, что сын Маши Ефросининой будет учиться в той же школе, что и дети президента Украины Владимира Зеленского.

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Смотрите видеосюжет "Зіркового шляху" на телеканале Украина о талантливых детях звезд: