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СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Тест-игра: угадай звезду по детскому фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
2 сентября, 12:30
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Предлагаем посмотреть на детские фото украинских знаменитостей. Удастся ли вам угадать, кто есть кто?

Украинские звезды нередко делятся архивными фото на радость поклонникам. Мы зашли на их Instagram-странички и собрали фото, на которых наши знаменитости еще совсем маленькие. Кого-то узнать совсем просто – некоторые из селебритиз почти не изменились, а чтобы узнать других надо будет немного напрячься!

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Давайте проверим вашу интуицию и узнаем, сможете ли вы догадаться, кто же запечатлен на кадрах? Только не пользуйтесь Google, не подглядывайте!

Тест-игра: угадай звезду по детскому фото

С Днем знаний! Интересно, получится ли у вас отгадать, кто на фото?
Узнать звезду!
1/10

Кто эта милая девочка?

Оля Полякова
Надежда Мейхер
Лилия Ребрик
Это певица Оля Полякова!
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2/10

А кто этот серьезный малыш?

Григорий Решетник
Потап
Никита Алексеев (ALEKSEEV)
Узнали Потапа?
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3/10

Кто же эта девочка в центре?

Вера Брежнева
Тина Кароль
Ани Лорак
Правильный ответ – Тина Кароль!
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4/10

Кто эта милашка с бантиком?

Ольга Фреймут
Ксения Мишина
Екатерина Осадчая
Это телеведущая Ольга Фреймут
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5/10

Спорим, не угадаете мальчика справа?

Дима Монатик
Павел Зибров
Макс Барских
Это легендарный Павел Зибров!
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6/10

Угадайте, кто эта девочка

Илона Гвоздева
Злата Огневич
Настя Каменских
Это Настя Каменских :)
Дальше
7/10

Кто эта голубоглазая красотка?

Надя Дорофеева
Alyosha
Леся Никитюк
Не узнали Надю Дорофееву?
Дальше
8/10

Хорошо присмотритесь, а теперь угадайте, кто это

Вера Брежнева
Екатерина Осадчая
Ирина Федишин
Катя Осадчая!
Дальше
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Задание посложнее. Кто же этот малыш?

Михаил Хома (DZIDZIO)
Олег Винник
Сергей Притула
Это Михаил Хома (DZIDZIO)
Дальше
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Попытайтесь отгадать этого мальчика в центре

Иракли Макацария
Виталий Козловский
Леша Дурнев
Это певец Виталий Козловский
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Кстати, вчера, 1 сентября, многие украинские знаменитости повели своих деток в первый класс. Маша Ефросинина, Оля Цибульская, Евгений Кошевой, Юрий Ткач и многие другие звезды украинского шоу-бизнеса поделились своими эмоциями по этому поводу.

Мы также писали о том, что сын Маши Ефросининой будет учиться в той же школе, что и дети президента Украины Владимира Зеленского.

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Смотрите видеосюжет "Зіркового шляху" на телеканале Украина о талантливых детях звезд:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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