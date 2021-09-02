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Тест-гра: вгадай зірку за дитячим фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
2 вересня, 12:30
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Пропонуємо подивитися на дитячі фото українських знаменитостей. Чи вдасться вам вгадати, хто є хто?

Українські зірки нерідко діляться архівними фото на радість шанувальникам. Ми зайшли на їхні Instagram-сторінки і зібрали фото, на яких наші знаменитості ще зовсім маленькі. Когось впізнати зовсім просто – деякі з селебрітіз майже не змінилися, а щоб впізнати інших треба буде трохи напружитися!

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Давайте перевіримо вашу інтуїцію і дізнаємося, чи зможете ви здогадатися, хто ж зображений на кадрах? Тільки не користуйтеся Google, не підглядайте!

Тест-гра: вгадайте зірку з дитячого фото

З Днем знань! Цікаво, чи вийде у вас відгадати, хто на фото?
Впізнати зірку!
1/10

Хто ця мила дівчинка?

Оля Полякова
Надія Мейхер
Лілія Ребрик
Це співачка Оля Полякова!
Далі
2/10

А хто цей серйозний малюк?

Григорій Решетник
Потап
Микита Алексєєв (ALEKSEEV)
Впізнали Потапа?
Далі
3/10

Хто ж ця дівчинка в центрі?

Віра Брєжнєва
Тіна Кароль
Ані Лорак
Правильна відповідь – Тіна Кароль!
Далі
4/10

Хто ця мілашка з бантиком?

Ольга Фреймут
Ксенія Мішина
Катерина Осадча
Це телеведуча Ольга Фреймут
Далі
5/10

Сперечаємося, що не вгадаєте хлопчика праворуч?

Діма Монатік
Павло Зібров
Макс Барських
Це легендарний Павло Зібров!
Далі
6/10

Вгадайте, хто ця дівчинка

Ілона Гвоздьова
Злата Огнєвіч
Настя Каменських
Це Настя Каменських :)
Далі
7/10

Хто ця блакитноока красуня?

Надя Дорофєєва
Alyosha
Леся Нікітюк
Не впізнали Надю Дорофєєву?
Далі
8/10

Добре придивіться, а тепер вгадайте, хто це

Віра Брежнєва
Катерина Осадча
Ірина Федишин
Катя Осадча!
Далі
9/10

Завдання складныше. Хто ж цей малюк?

Михайло Хома (DZIDZIO)
Олег Винник
Сергій Притула
Це Михайло Хома (DZIDZIO)
Далі
10/10

Спробуйте відгадати цього хлопчика в центрі

Іраклі Макацарія
Віталій Козловський
Льоша Дурнєв
Далі

До речі, вчора, 1 вересня, багато українських знаменитостей повели своїх діток до першого класу. Маша Єфросиніна, Оля Цибульська, Євген Кошовий, Юрій Ткач і багато інших зірок українського шоу-бізнесу поділилися своїми емоціями з цього приводу.

Ми також писали про те, що син Маші Єфросиніної буде вчитися в тій же школі, що і діти президента України Володимира Зеленського.

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Дивіться відеосюжет "Зіркового шляху" на телеканалі Україна про талановитих дітей зірок:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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