Тест-гра: вгадай зірку за дитячим фото

Пропонуємо подивитися на дитячі фото українських знаменитостей. Чи вдасться вам вгадати, хто є хто?

Українські зірки нерідко діляться архівними фото на радість шанувальникам. Ми зайшли на їхні Instagram-сторінки і зібрали фото, на яких наші знаменитості ще зовсім маленькі. Когось впізнати зовсім просто – деякі з селебрітіз майже не змінилися, а щоб впізнати інших треба буде трохи напружитися!

Реклама

Давайте перевіримо вашу інтуїцію і дізнаємося, чи зможете ви здогадатися, хто ж зображений на кадрах? Тільки не користуйтеся Google, не підглядайте!

Тест-гра: вгадайте зірку з дитячого фото З Днем знань! Цікаво, чи вийде у вас відгадати, хто на фото? Впізнати зірку! 1/10 Хто ця мила дівчинка? Оля Полякова Надія Мейхер Лілія Ребрик Далі 2/10 А хто цей серйозний малюк? Григорій Решетник Потап Микита Алексєєв (ALEKSEEV) Далі 3/10 Хто ж ця дівчинка в центрі? Віра Брєжнєва Тіна Кароль Ані Лорак Далі 4/10 Хто ця мілашка з бантиком? Ольга Фреймут Ксенія Мішина Катерина Осадча Далі 5/10 Сперечаємося, що не вгадаєте хлопчика праворуч? Діма Монатік Павло Зібров Макс Барських Далі 6/10 Вгадайте, хто ця дівчинка Ілона Гвоздьова Злата Огнєвіч Настя Каменських Далі 7/10 Хто ця блакитноока красуня? Надя Дорофєєва Alyosha Леся Нікітюк Далі 8/10 Добре придивіться, а тепер вгадайте, хто це Віра Брежнєва Катерина Осадча Ірина Федишин Далі 9/10 Завдання складныше. Хто ж цей малюк? Михайло Хома (DZIDZIO) Олег Винник Сергій Притула Далі 10/10 Спробуйте відгадати цього хлопчика в центрі Іраклі Макацарія Віталій Козловський Льоша Дурнєв Далі

До речі, вчора, 1 вересня, багато українських знаменитостей повели своїх діток до першого класу. Маша Єфросиніна, Оля Цибульська, Євген Кошовий, Юрій Ткач і багато інших зірок українського шоу-бізнесу поділилися своїми емоціями з цього приводу.

Ми також писали про те, що син Маші Єфросиніної буде вчитися в тій же школі, що і діти президента України Володимира Зеленського.

Реклама

Дивіться відеосюжет "Зіркового шляху" на телеканалі Україна про талановитих дітей зірок: