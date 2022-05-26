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Тина Кароль рассказала, за какого мужчину готова выйти замуж

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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26 мая, 07:40
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Украинская певица раньше не исключала, что однажды в ее сердце постучится новая любовь
Тина Кароль призналась, в какого мужчину влюбилась
Тина Кароль призналась, в какого мужчину влюбилась / Фото: instagram.com/tina_karol

Сейчас Тина Кароль ездит по разным странам мира с благотворительными концертами. Артистка пытается максимально привлечь внимание человечества к войне в Украине. Совсем недавно она побывала в Японии и посетила Хиросиму. А на днях певица уже выступала на сцене в Лондоне, откуда и рассекретила того, кто украл ее сердце.

Как и для всех украинок сейчас, крашем звезды стали все наши храбрые защитники, которые отважно защищают страну на передовой.

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О "мужчине мечты" Тина Кароль заговорила во время своего выступления – до исполнения композиции, посвященной украинским воинам. Кстати, видео с речью звезды распространил в Instagram телеведущий Даниэль Салем, который сейчас также защищает родину.

Вы знаете, я долго думала о том, какой бы мне сейчас понравился мужчина. Если раньше можно было присматриваться к светскому льву, то сегодня мой герой должен быть: с автоматом, небритым, немытым. Вот такой подходит, – поделилась Кароль.

После этого артистка спела о наших воинах. Выступление Тины сопровождал видеоряд, в котором показали защитников, в том числе героев "Азовстали" и знаменитостей, вступивших в ВСУ или тероборону – Даниэля Салема, Дмитрия Дикусара, Андрея Хлывнюка.

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Сегодня наши защитники – самые желанные мужчины для брака. Раньше это был сердцеед, а сегодня – краш, – заявила звезда.

Напомним, недавно Тина Кароль также посетила Каннский кинофестиваль , где собирала помощь для Украины и встретилась с котом Степаном

Кстати, раньше фанаты Златы Огневич предположили, что звезда влюбилась.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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