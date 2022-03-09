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ТОП-5 відповідей на штампи російської пропаганди від Анатолія Анатоліча

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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9 березня, 15:27
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Ведучий програми "Ранок з Україною" Анатолій Анатолич дав поради, як відповідати на найпоширеніші штампи російської пропаганди, що в Україні при владі фашисти, неонацисти та бандерівці
Анатолій Анатолич розповів, як відповідати російським хейтерам
Анатолій Анатолич розповів, як відповідати російським хейтерам / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Телеведучий та блогер Анатолій Анатолич розуміє, що зараз багатьом українцям потрібна моральна підтримка. Раніше ведучий уже ділився способами, які допоможуть упоратися з тривогою .

А зараз у своїх соцмережах Анатолій невеликий майстер-клас, як відповідати тим, хто стверджує, що в Україні живуть лише неонацисти, фашисти та бандерівці.

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факт 1. Президент України Володимир Зеленський має єврейське коріння – його батьки євреї. Як виходить, що наш президент – неонацист?

факт 2. Ізраїль надає максимальну підтримку Україні. Нещодавно у Тель-Авіві відбувся найбільший в історії країни мітинг на підтримку України, яка... неонацистська?

факт 3. У 2019 році ультраправі партії та націоналістичні партії виставили єдиного кандидата, який набрав 1,5%, тому зрозуміло, що перемогти він ніяк не міг! У парламенті схожа ситуація – лише один представник правих партій пройшов до парламенту.

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факт 4. В Україні заборонено неонацистську та неофашистську пропаганду.

Так ось, перевіряйте, пояснюйте, демонструйте факти, що у нас немає фашистів. А якщо перші чотири не допомагають – користуйтеся п'ятою відповіддю – надішліть їх туди, куди йде російський корабель, – коментує Анатолій Анатолич.

Раніше український психолог Наталія Холоденко дала поради українцям, як не збожеволіти під час війни .

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
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Нікіта Добринін Нікіта Добринін
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