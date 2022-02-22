Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🔴 Обострение в ООС 🤐 Фейки о Донбассе 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Скандальный Нацотбор

Пэрис тогда и сейчас

Фриске беременна

Стужук опозорилась

Велика прогулянка

Роман Мендель
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Три недели без душа и секса: как живет после операции и сколько тратит на уход за грудью Анна Тринчер

Эксклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 февраля, 16:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Певица и блогер Анна Тринчер в эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня" рассказала, как чувствует себя после пластической операции по увеличению груди
Анна Тринчер рассказала про реабилитацию после маммопластики
Анна Тринчер рассказала про реабилитацию после маммопластики

К бюсту молодой исполнительницы сейчас приковано все внимание ее поклонников, ведь недавно она решилась на увеличение груди.

В нашей беседе Тринчер рассказала пикантные подробности после такой деликатной процедуры и рассказала, как проходит ее реабилитация.

Реклама

Так, по словам Анны, сейчас она уже почти "освободилась" ото всех ограничений, связанных с пост-операционным периодом.

Уже прошло больше месяца, поэтому я уже ношу корсет только ночью, грудь не так сильно болит и у меня уже открылись многие вещи, которые я не могла делать раньше, – поделилась с нами молодая певица.

Сейчас Анна наконец-то может насладиться теплой ванной и полноценно принять душ, ведь долгое время после операции это делать запрещено.

Я три недели не мылась в душе, мыла только голову и, условно, подтиралась салфетками. Сейчас могу по чуть-чуть купаться, долго не могу в теплой ванне находиться, но ванна уже может быть, – рассказала Анна.

Но ограничения коснулись не только таких банальных вещей, как душ и ванна. Операция повлияла и на личную жизнь исполнительницы.

Реклама

Две недели нельзя было заниматься сексом, но сейчас уже все отлично, – поделилась пикантными подробностями Тринчер.

В целом, по словам Анны, реабилитация проходит отлично и не требует никаких дополнительных вмешательств и вложений. Как рассказала певица, сейчас ее основные траты это антисептик за 17 гривен и пластырь по 10 гривен. Самой дорогой покупкой для реабилитации был корсет за 2 тысячи гривен.

Ранее жених Ани Тринчер Александр Волошин увеличил себе губы. Узнайте, как отреагировала на это его возлюбленная.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

Больше статей автора
Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
22 февраля. Стив Ирвин. Ровно 60 лет с дня рождения австралийского натуралиста и тележурналиста – охотника за крокодилами…
История дня - за минуту
Sexy Тина
Как вам "звездный" наряд Тины?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять