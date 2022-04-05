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У Макса Барських зросла ненависть до росіян після звірств у Бучі: Сподіваюся, що зло покарають

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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5 квітня, 18:51
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Макс Барських висловився про різанину в Бучі
Макс Барських висловився про різанину в Бучі / Фото: instagram.com/max_barskih, Колаж: Сьогодні

Після побачених наслідків моторошної різанини в Бучі, яку скоїли російські окупанти, Макс Барських вирішив записати відеозвернення в Instagram.

Співак зізнався, що ненависть до росіян-путінолюбів з кожним днем зростає. Також він висловив сподівання, що рашисти відчують весь той біль, який зараз переживає український народ.

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Ненависть до росіян, до Росії і всього, що з нею пов’язано, просто зростає з кожною секундою. Кожен росіянин, хто підтримує, як і раніше, Путіна і всі дії, які він робить, є найсправжнісіньким фашистом. Навіть гірше, ніж колись було в Німеччині. Дуже сподіваюся, що зло покарають і кожен росіян відчує весь біль, який переживають українці, — сказав Барських.

Пізніше Макс Барських опублікував нове фото, на якому позує у камуфляжному одязі. Артист проходить курс бойової підготовки. Сьогодні він прибув на полігон та навчився, як правильно поводитися зі зброєю.

Сьогодні був на полігоні, ознайомився зі зброєю, – підписав кадр Макс.

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Раніше Макс Барських закликав українців ігнорувати всіх рашистів, не піддаватися на їхні провокації і зберігати енергію.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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