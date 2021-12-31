Угадай звезду в детстве на новогоднем фото (голосование)

Кто же этот милый пятилетний мальчишка в костюме льва?

Макс Михайлюк, Иракли Макацария, Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/maqatsa, instagram.com/flymax30, instagram.com/klopotenko

У наших звезд прямо-таки ностальгическое настроение. Недавно клипмейкер Алан Бадоев поделился архивным фото в своем Instagram, а теперь еще один известный мужчина показал себя в детстве.

Мы предлагаем отгадать, кто же запечатлен на фото:

Реклама

Подсказывать не будем, а вместо этого история, написанная под снимком:

Есть у меня старшая сестра. И родители меня учили с сестрой делиться. А я, хоть чуть-чуть и чертенок, но хороший мальчик. Родителей слушался и с сестрой делился. Однажды меня угостили мандаринкой. Я знал свою ответственность, поэтому мандаринку разделил на две половины: себе и сестре. Половинки сжал в кулаках и пошел исполнять свой братский долг. Здесь следует сказать, что я с детства, хоть и ответственный и послушный, но живу в собственном мире. Типа: увидел плавающее облако, разинул рот и пошел за облаком, забыв о предыдущих делах. Так вот, дошел я туда, куда шел, собрался делиться с сестрой, разжал кулаки и увидел беду. Мандарин не было. Нет и следа. Исчезли. Кто-то украл. Поступил я в этом случае достаточно рационально и обдуманно. Я разрыдался. Уже потом, в ходе следствия, появилась мысль, что я просто съел ту мандаринку и забыл об этом. Но драму пережил сильнейшую. Такова вот история, пропитанная сильным волнением.

Реклама

Может быть это герой 10 сезона "Холостяка" – Макс Михайлюк? Или же Иракли Макацария, у которого роман с 19-летней? А может это звезда "Мастер-Шеф" Евгений Клопотенко?

Реклама

Правильный ответ смотрите по ссылке.