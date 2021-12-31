Вгадай зірку у дитинстві на новорічному фото (голосування)

Хто ж цей милий п'ятирічний хлопчик у костюмі лева?

Макс Михайлюк, Іраклі Макацарія, Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/maqatsa, instagram.com/flymax30, instagram.com/klopotenko

У наших зірок дуже ностальгійний настрій. Нещодавно кліпмейкер Алан Бадоєв поділився архівною світлиною у своєму Instagram, а тепер ще один відомий чоловік показав себе у дитинстві.

Ми пропонуємо відгадати, хто ж зображений на фото:

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Підказувати не будемо, а натомість – історія що, написана під знімком:

Є у мене старша сестра. І батьки мене вчили з сестрою ділитися. А я, хоч трохи і з бісеняткам, проте хороший хлопчик. Батьків слухався і з сестрою ділився. Якось мене пригостили мандариною. Я знав про свою відповідальність, тому мандарину розділив на дві половини: собі та сестрі. Половини ті стиснув у кулаках і пішов виконувати свій братський обов‘язок. Тут варто сказати, що я з дитинства, хоч і відповідальний та слухняний, проте живу у власному світі. Типу: побачив плаваючу хмаринку, роззявив рота та пішов за хмаринкою, забувши про попередні справи. Так от, дійшов я туди, куди йшов, зібрався ділитися з сестрою, розтиснув кулаки і побачив біду. Мандарин не було. Ні сліда. Зникли. Хтось вкрав. Поступив я у тому випадку доволі раціонально та обдумано. Я розридався. Вже потім, протягом слєдствія, з’явилося припущення, що я просто з‘їв ту мандарину та забув про це. Але драму пережив сильну. Така от історія, просочена сильним хвилюванням.

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Можливо це герой 10 сезону "Холостяка" – Макс Михайлюк? Або ж Іраклі Макацарія, у якого роман із 19-річною? А може, це зірка "Майстер-Шеф" Євген Клопотенко?

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Правильну відповідь дивіться за посиланням.