Украинская певица Людмила Монастырская заменила скандальную Анну Нетребко в опере "Турандот"

Людмила Монастырская вышла на сцену Метрополитен-опера вместо Анны Нетребко / Фото: The New York Times , instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Хоть Анна Нетребко и пытается спасти свои контракты в Европе и США, но пока ей это не удается. Вчера в нью-йоркском театре "Метрополитен-опера" отыграли постановку "Турадонт", но без участия скандальной оперной певицы.

Вместо путинистки теперь заглавную партию в опере Джакомо Пуччини "Турандот" исполняет украинская певица Людмила Монастырская. На поклон артистка вышла, завернувшись в украинский флаг. Зрители встречали Монастырскую овациями.

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Как рассказала Людмила Монастырская в интервью The New York Times, звонок генерального директора "Метрополитен-опери" Питер Гелба застал ее врасплох. Он сразу перешел к делу и сказал, что сейчас опера столкнулась с затруднениями, поскольку контракт с Анной Нетребко расторгнут из-за ее поддержки Путина. Гелб предложил Монастырской, которая известна своим роскошным голосом, заменить Нетребко.

Изначально певица хотела отказаться. Как она признался, в 2015 году, после изнурительного выступления в Национальной опере Украины в Киеве, артистка поклялась больше никогда не исполнять заглавную партию "Турандот", измученная ее высокими требованиями.

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К тому же Монастырская не хотела бы быть причастна к политике. Генеральный директор "Метрополитен-опера", успокоил украинскую певицу, отметив, что ее появление на сцене поможет привлечь еще больше внимания к происходящему в Украине.

Я была удивлена, но чувствовала, что для меня важно петь. Я хотела помочь, чем могла. Однако я чувствовала себя неловко. Я не люблю подписывать чужие контракты, – призналась Людмила

Напомним, ранее Анна Нетребко, пытаясь спасти свои контракты, раскритиковала российскую власть, а потом стала оправдываться перед рашистами.