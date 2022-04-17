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"Отмененная" Анна Нетребко возвращается на европейскую сцену

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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17 апреля, 23:06
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Похоже, российской оперной певице все же удалось вымолить прощение у европейских лейблов. Анна Нетребко сообщила, что возвращается на сцену
Анна Нетребко снова будет петь в Европе
Анна Нетребко снова будет петь в Европе / Фото: The New York Times

Анна Нетребко показала всем, каково это уметь быстро переобуваться в воздухе. После того, как оперная певица потеряла работу и в США, и в Европе, и даже в РФ, она несколько раз успела поменять свою позицию касательно войны в Украине.

И хотя недавно Нетребко оправдалась за критику рашистов и заявила, что "против родины не шла", в европейских театрах, похоже, решили простить исполнительницу и вернуть ей работу.

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Анна Нетребко сделала заявление две недели назад по поводу войны и ее отношений с Путиным. Она заняла четкую позицию против войны в Украине. Как следствие, она была объявлена спикером Думы "врагом Родины", а театр в Новосибирске запретил ее появление, – такой ответ дали в пресс-службе

Однако появление певицы пока временно, ведь Нетребко заменит в опере Пуччини итальянку Марию Агресту. Как стало известно, россиянка выйдет на сцену оперного театра в Монте-Карло. Агентство Berin Iglesias Art сообщило, что певицу ждет несколько концертов с 22 по 30 апреля.

Я очень счастлива, что неожиданно дебютирую на сцене в Опере Монте-Карло. Это выступление станет еще более особенным, мы выйдем на сцену вместе с моим мужем, тенором Юсифом Эйвазовым, в том же шедевре Пуччини, который ознаменовал нашу первую встречу в Римской опере в 2014 году, – порадовалась своем возвращению Нетребко.

Ранее российский певец Лев Лещенко заявил, что не понимает, почему к российским артистам применяют санкции.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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