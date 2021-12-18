Украинскую супермодель и подругу Ди Каприо назвали эскортницей, а ее жениха шантажируют

Своим подписчикам Алина Байкова, которая живет и работает в Нью-Йорке, показала несколько скриншотов в сторис, на которых видно, что кто-то пишет ее жениху Патрику Кэрроллу о том, что Байкова "эскортница", а ей – что у ее избранника есть судимость.
Далее по теме
В сообщениях неизвестный также угрожает раскрыть "грязное прошлое" Алины Байковой.
Что известно об Алине Байковой
Алина родом из Кропивницкого. Она начинала карьеру модели в Китае и быстро стала звездой подиумов, музой Dior. Алина занимается благотворительностью и владеет собственной флористической студии Alina’s Flower.
Жених Байковой
Со своим бойфрендом Алина познакомилась на премьере фильме "Джентльмены". На тот момент мужчина был занят бракоразводным процессом. Патрик Кэрролл – бизнесмен. У него также есть собственная компания Carroll Organisation, занимающаяся благотворительностью.
У Кэрролла трое сыновей, к которыми Алина нашла общий язык – они часто проводят время вместе.
При чем тут Ди Каприо?
Еще в 2017-м СМИ писали, что Леонардо Ди Каприо встречается с украинской моделью Алиной Байковой. Но девушка слухи опровергла. По ее словам, у Лео был роман с ее лучшей подругой, так что они с актером всего лишь общались.
Еще новости по теме:
- Молодая супруга Венсана Касселя прилетела в Киев и попала в скандал из-за Kyiv not Kiev.
- Модель Наталья Гоций об отношениях с женатым лидером "Бумбокса" Хлывнюком: Как-то химия сложилась сразу.