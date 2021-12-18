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Украинскую супермодель и подругу Ди Каприо назвали эскортницей, а ее жениха шантажируют

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
18 декабря, 20:37
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Известная модель рассказала в Instagram, что ее бойфренда шантажируют, используя сплетни и неправдивую информацию о самой Алине
Модель Алина Байкова рассказала, что ее бойфренда шантажируют в Instagram
Модель Алина Байкова рассказала, что ее бойфренда шантажируют в Instagram / Фото: instagram.com/alina_baikova

Своим подписчикам Алина Байкова, которая живет и работает в Нью-Йорке, показала несколько скриншотов в сторис, на которых видно, что кто-то пишет ее жениху Патрику Кэрроллу о том, что Байкова "эскортница", а ей – что у ее избранника есть судимость.

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Скриншот: instagram.com/stories/alina_baikova

В сообщениях неизвестный также угрожает раскрыть "грязное прошлое" Алины Байковой.

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Скриншот: instagram.com/stories/alina_baikova

Что известно об Алине Байковой

Алина родом из Кропивницкого. Она начинала карьеру модели в Китае и быстро стала звездой подиумов, музой Dior. Алина занимается благотворительностью и владеет собственной флористической студии Alina’s Flower.

Алина Байкова много лет живет в Нью-Йорке
Алина Байкова много лет живет в Нью-Йорке / Фото: instagram.com/alina_baikova

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Жених Байковой

Со своим бойфрендом Алина познакомилась на премьере фильме "Джентльмены". На тот момент мужчина был занят бракоразводным процессом. Патрик Кэрролл – бизнесмен. У него также есть собственная компания Carroll Organisation, занимающаяся благотворительностью.

Алина Байкова с Патриком Керроллом и его сыновьями
Алина Байкова с Патриком Керроллом и его сыновьями / Фото: instagram.com/mpatrickcarroll

У Кэрролла трое сыновей, к которыми Алина нашла общий язык – они часто проводят время вместе.

При чем тут Ди Каприо?

Еще в 2017-м СМИ писали, что Леонардо Ди Каприо встречается с украинской моделью Алиной Байковой. Но девушка слухи опровергла. По ее словам, у Лео был роман с ее лучшей подругой, так что они с актером всего лишь общались.

Алина Байкова и Леонардо Ди Каприо в Нью-Йорке / Скриншот из видео

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