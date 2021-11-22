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Модель Наталья Гоций об отношениях с женатым лидером "Бумбокса" Хлывнюком: Как-то химия сложилась сразу

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
22 ноября, 13:39
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Андрей Хлывнюк состоял в браке с Анной Копыловой 11 лет. Однако за это время певец успел покрутить роман с супермоделью Наталией Гоций
Наталья Гоций рассказала, как начался роман с женатым Андреем Хливнюком.
Наталья Гоций рассказала, как начался роман с женатым Андреем Хливнюком. / Фото: instagram.com/nataliiagotsii, instagram.com/andriihorolski

В начале ноября лидер группы "Бумбокс" расстался с женой, но какая причина – неизвестно. В то же время 37-летняя модель Наталья Гоций недавно шокировала признанием о том, что встречалась с Андреем, когда тот еще был женат.

Звезда рассказала, что их с Хлывнюком познакомили общие друзья, а "химия" вспыхнула сразу. Впрочем, их отношения начались якобы год спустя после того, как артист разошелся с Копыловой.

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Он разошелся с женой за год до того, как мы познакомились. Мы познакомились случайно благодаря друзьям. И как-то химия сложилась, – поделилась супермодель в программе "Світське життя".

Судя по словам Натальи, неформальный разрыв между Андреем и Анной произошел не один год назад, тогда как официально они развелись 5 ноября.

Однако Гоций не стала более подробно комментировать этот роман из-за Андрея. По ее словам, Хлывнюк "абсолютный социофоб, который не любит выносить отношения на публику".

Андрей Хливнюк и Наталья Гоций в клипе на песню "Империи упадут".
Андрей Хливнюк и Наталья Гоций в клипе на песню "Империи упадут". / Фото: instagram.com/boomboxfamily

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Наталья поделилась, что их роман с рок-звездой длился недолго, однако они не ссорились, а взяли паузу из-за безумных графиков. Гоций не исключает, что они с Андреем все еще могут дать второй шанс роману.

Я испытываю симпатию со стороны Андрея. И он мне симпатичен. Но у нас столь сложные графики в плане работы. У него концерты, у меня много контрактов в Европе. Это реально мешает отношениям. Мы просто решили, что мы берем паузу, – объяснила модель.

Отметим, что недавно Наталья Гоций снялась в новом клипе "Бумбокса" на песню "Империи упадут". Они вместе с Андреем сыграли любовников.

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Напомним, что у Андрея Хлывнюка есть двое детей от Анны Копыловой – сын Иван и дочь Александра, а у Наталии Гоций двое сыновей – Тамерлан и Спартак.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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