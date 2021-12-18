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Українську супермодель та подругу Ді Капріо назвали ескортницею, а її нареченого шантажують

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
18 грудня, 20:37
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Відома модель розповіла в Instagram, що її бойфренда шантажують, використовуючи плітки та неправдиву інформацію про неї саму
Модель Аліна Байкова розповіла, що її бойфренда шантажують у Instagram
Модель Аліна Байкова розповіла, що її бойфренда шантажують у Instagram / Фото: instagram.com/alina_baikova

Своїм підписникам Аліна Байкова, яка живе та працює в Нью-Йорку, показала кілька скріншотів у сторіс, на яких видно, що хтось пише її нареченому Патріку Керроллу про те, що Байкова "ескортниця", а їй – що її обранець має судимість.

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Скріншот: instagram.com/stories/alina_baikova

У повідомленнях невідомий також загрожує розкрити "брудне минуле" Аліни Байкової.

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Скріншот: instagram.com/stories/alina_baikova

Що відомо про Аліну Байкову

Аліна родом із Кропивницького. Вона починала кар'єру моделі в Китаї та швидко стала зіркою подіумів, музою Dior. Аліна займається благодійністю та володіє власною флористичною студією Alina's Flower.

Аліна Байкова багато років живе у Нью-Йорку
Аліна Байкова багато років живе у Нью-Йорку / Фото: instagram.com/alina_baikova

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Наречений Байкової

Зі своїм бойфрендом Аліна познайомилася на прем'єрі фільму "Джентльмени". На той час чоловік був зайнятий процесом розлучення. Патрік Керролл – бізнесмен. Він також має власну компанію Carroll Organisation, яка займається благодійністю.

Аліна Байкова з Патріком Керролом та його синами
Аліна Байкова з Патріком Керролом та його синами / Фото: instagram.com/mpatrickcarroll

У Керролла троє синів, з якими Аліна часто проводить час разом.

До чого тут Ді Капріо?

Ще 2017-го ЗМІ писали, що Леонардо Ді Капріо зустрічається з українською моделлю Аліною Байковою. Та дівчина ці чутки спростувала. За її словами, у Лео був роман з її найкращою подругою, так що вони з актором лише спілкувалися.

Аліна Байкова та Леонардо Ді Капріо у Нью-Йорку / Скріншот з відео

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