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В Польше умер 34-летний украинский танцор, который принимал участие в "Танцах со звездами"

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
23 декабря, 01:42
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По неофициальной информации, смерть наступила в результате миокардита
Мужчина родился в Одессе, однако в 2004 году переехал в Польшу/Фото: Instagram/zorakorolyov, коллаж: "Сегодня"
Мужчина родился в Одессе, однако в 2004 году переехал в Польшу/Фото: Instagram/zorakorolyov, коллаж: "Сегодня"

В Польше в возрасте 34 лет скончался танцор из Украины Жора Королев. Он стал популярен в соседней стране, поскольку участвовал в проекте "Танцы со звездами" и снимался в сериалах.

Об этом сообщает издание Super Express.

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Причина смерти

Сейчас официальной информации, почему умер мужчина, нет. Однако польское издание сообщает, что 34-летний украинец скончался из-за миокардита. Он собирался на тренировку и упал посреди комнаты. Там танцора нашла его девушка и вызвала медиков. Несмотря на реанимационные мероприятия, мужчину не удалось спасти.

Что известно о Жоре Королеве?

По информации издания yavp.pl, мужчина родился в Одессе в 1987 году. Заниматься танцами начал в 8 лет. В 15 лет уехал в Германию, откуда в 2003 году переехал в Польшу. Королев представлял высший международный "S" класс по латиноамериканским и стандартным танцам. Кроме того, он снимался в польских сериалах, а также однажды попробовал себя в роли певца на одном из польских талант-шоу.

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