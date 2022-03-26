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В саме серце! Оля Цибульська присвятила хіт усім закоханим, яких розлучила війна

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26 березня, 13:00
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Тисячі закоханих сердець в Україні наразі розлучила війна. Нова пісня Олі Цибульської вселяє віру в перемогу України і нагадує, що незабаром ми всі обнімемося з коханими
Оля Цибульська присвятила пісню українським закоханим
Оля Цибульська присвятила пісню українським закоханим / Фото: instagram.com/cybulskaya

Українські музиканти продовжують творити мистецтво навіть у період війни, тим самим вселяючи у серця українців надію. Найкращі сильні та зворушливі музичні композиції наших артистів сайт "Сьогодны" зібрав в одну збірку.

А зараз ми насолоджуємося новим хітом Олі Цибульської. Пісня про закоханих, яких розлучила війна, відгукнеться у серцях багатьох українців.

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Співачка зізналася, що дуже довго не могла знову почати співати та створювати музику, але завдяки повідомленням та підтримці фанатів все ж таки зважилася повернутися до творчості.

У кліпі виконавиця зібрала найніжніші та найважливіші слова та смс закоханих, які опинилися за сотні кілометрів один від одного.

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Мені страшно так, як і кожному з нас. І, попри великий словниковий запас, не вистачає слів, аби описати жах і біль війни. Але любов не перестає. І кожне ваше смс, кожне слово і зізнання – це фронтові листи, які публікуватимуть в книжках після перемоги. Любіть! Це зараз життєво необхідно, – звернулася до шанувальників Оля Цибульська у своєму Instagram.

Українці сильні, вільні та непереможні. І це доводять артисти у своїх піснях. За нами перемога! Слава Україні!

До речі, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

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