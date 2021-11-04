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В СБУ признали ошибку и скоро уберут актера Томусяка из черного списка – инсайдер

Эксклюзив
Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
4 ноября, 13:29
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Актер Валентин Томусяк оказался в списке артистов, несущих угрозу национальной безопасности Украины, за съемки в российском фильме о войне на Донбассе
В СБУ признали ошибку и скоро уберут Валентина Томусяка из черного списка Минкульта
В СБУ признали ошибку и скоро уберут Валентина Томусяка из черного списка Минкульта / Фото: Facebook-страница Валентина Томусяка

Сам актер опроверг, что снимался в пропагандистском фильме "Солнцепек". Всю ситуацию он назвал ужасной и потребовал убрать его имя из списка лиц, угрожающих нацбезопасности страны.

Как сообщили сайту "Сегодня" источники в СБУ, официальный ответ по ситуации с актером Валентином Томусяком еще готовится. Информацию же об участии Томусяка в пропагандистском фильме "Солнцепек" сотрудники СБУ взяли с российских сайтов.

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Теперь они проверили этот факт, и он не подтвердился: Валентин не снимался в "Солнцепеке". Поэтому сейчас ведется работа по исключению его из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Актера Валентина Томусяка СБУ случайно объявила врагом Украины
Актера Валентина Томусяка СБУ случайно объявила врагом Украины / Фото: Инстаграм

Ранее в Министерстве культуры и информационной политики Украины рассказали, что будут разбираться, почему имя актера попало в черный список.

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Вчера по решению СБУ в Список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, попал украинский актер Валентин Томусяк. Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко обратился в ведомство с просьбой дополнительно проверить основания для такого внесения. А также инициировал верификацию МКИПом деятелей культуры, которые попадают в Перечень, если речь идет об их участии в художественных проектах,

Валентин Томусяк был ошибочно внесен в черный список Минкульта
Валентин Томусяк был ошибочно внесен в черный список Минкульта / Фото: Facebook-страница Валентина Томусяка

Вероятная причина внесения в список

Среди российский актеров, которые были внесены в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, были те, кто принимал участие в съемках фильма о войне на Донбассе "Солнцепек".

Супруга Томусяка предполагает, что актера ошибочно внесли в список из-за того, что на сайте "Кино-Театр.ru" имя ее мужа значилось в перечне актеров, снявшихся в фильме "Солнцепек". В фильме история подается таким образом, что украинская армия якобы развязывает войну на Донбассе.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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