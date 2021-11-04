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У СБУ визнали помилку і скоро приберуть актора Томусяка із чорного списку – інсайдер

Ексклюзив
Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
4 листопада, 13:29
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Актор Валентин Томусяк опинився у списку артистів, які несуть загрозу національній безпеці України, за зйомки у російському фільмі про війну на Донбасі
У СБУ визнали помилку і незабаром приберуть Валентина Томусяка із чорного списку Мінкульту
У СБУ визнали помилку і незабаром приберуть Валентина Томусяка із чорного списку Мінкульту / Фото: Facebook-сторінка Валентина Томусяка

Сам актор спростував, що знімався у пропагандистському фільмі "Солнцепек Усю ситуацію він назвав жахливою і вимагав прибрати його ім'я зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці країни.

Як повідомили сайту "Сегодня" джерела у СБУ, офіційна відповідь щодо ситуації з актором Валентином Томусяком ще готується. Інформацію про участь Томусяка в пропагандистському фільмі "Солнцепек" співробітники СБУ взяли із російських сайтів.

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Тепер вони перевірили цей факт, і він не підтвердився: Валентин не знімався у "Солнцепеку". Тому зараз ведеться робота щодо виключення його зі списку осіб, які загрожують національній безпеці України.

Актора Валентина Томусяка СБУ випадково оголосила ворогом України
Актора Валентина Томусяка СБУ випадково оголосила ворогом України / Фото: Инстаграм

Раніше у Міністерстві культури та інформаційної політики України розповіли , що розбиратимуться у ситуації.

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Учора за рішенням СБУ до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, потрапив український актор Валентин Томусяк. Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко звернувся до відомства з проханням додатково перевірити підстави для такого внесення. А також ініціював верифікацію МКІПом діячів культури, які потрапляють до Переліку, якщо йдеться про їхню участь у мистецьких проектах.

Нагадаємо, за поданням СБУ Міністерство культури України внесло 32 актори до переліку осіб, які загрожують безпеці країни через зйомки у фільмі про війну на Донбасі – "Сонцепек" . У фільмі історія подається таким чином, що українська армія нібито розв'язує війну на Донбасі

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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