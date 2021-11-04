У СБУ визнали помилку і скоро приберуть актора Томусяка із чорного списку – інсайдер

Сам актор спростував, що знімався у пропагандистському фільмі "Солнцепек Усю ситуацію він назвав жахливою і вимагав прибрати його ім'я зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці країни.
Як повідомили сайту "Сегодня" джерела у СБУ, офіційна відповідь щодо ситуації з актором Валентином Томусяком ще готується. Інформацію про участь Томусяка в пропагандистському фільмі "Солнцепек" співробітники СБУ взяли із російських сайтів.
Тепер вони перевірили цей факт, і він не підтвердився: Валентин не знімався у "Солнцепеку". Тому зараз ведеться робота щодо виключення його зі списку осіб, які загрожують національній безпеці України.
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Раніше у Міністерстві культури та інформаційної політики України розповіли , що розбиратимуться у ситуації.
Учора за рішенням СБУ до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, потрапив український актор Валентин Томусяк. Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко звернувся до відомства з проханням додатково перевірити підстави для такого внесення. А також ініціював верифікацію МКІПом діячів культури, які потрапляють до Переліку, якщо йдеться про їхню участь у мистецьких проектах.
Нагадаємо, за поданням СБУ Міністерство культури України внесло 32 актори до переліку осіб, які загрожують безпеці країни через зйомки у фільмі про війну на Донбасі – "Сонцепек" . У фільмі історія подається таким чином, що українська армія нібито розв'язує війну на Донбасі
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