Вакарчук показал душераздирающие кадры уничтоженного отеля, где когда-то останавливался "Океан Ельзи"

На разрушенное здание невозможно спокойно смотреть. Это то, что никогда не будет прощено российским оккупантам

Святослав Вакарчук показал разрушенный отель на Юге, где не раз останавливался / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Украина уже больше месяца терпит российское вторжение. Огромное число наших городов пострадали от военного безумия рашистов, цветущие и современные города с новостройками превращены в руины. Одну из жертв войны показал Святослав Вакарчук.

Лидер "Океану Ельзи" на странице в инстаграм опубликовал кадры одного из отелей на юге Украины, где он не раз останавливался. Вместо отеля теперь – сплошные руины!

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скриншот из инстаграм Святослава Вакарчука

Никогда России не отмыться от этой кровавой войны, не одно поколение еще будет страдать, неся ответственность за геноцид украинского народа.

Также смотрите редкое фото Святослава Вакарчука с дочкой.

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