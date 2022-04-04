Ведущий "Орла и Решки" Андрей Бедняков смог спасти родных из Мариуполя

Уроженец Мариуполя Андрей Бедняков долгое время не мог вывезти родных из ада, который происходил в городе. Но, к счастью, его семье удалось уехать

Семья Андрея Беднякова смогла выехать из Мариуполя / Фото: instagram.com/biedniakov

Телеведущий Андрей Бедняков был шокирован тем, что случилось с его родным городом после нападения российских войск, и ранее показал ужасающие кадры из Мариуполя.

Семья ведущего долгое время находилась под обстрелами и не могла покинуть разрушенный российскими оккупантами город. Однако, к счастью, им все же удалось спастись.

Реклама

Сегодня, на 40-й день войны, своих Instastories Бедняков рассказал, что его родные наконец-то выехали. Однако короткое слово "Выехали" принесло столько радости и подарило многим поклонникам ведущего надежду.

Скриншот – instagram.com/biedniakov

Также Бедняков рассказал, что пообщался с одним из своих друзей и до сих пор не может найти слов, чтобы описать весь кошмар и боль от происходящего в родном городе.

Поговорил с другом только что. Он выбрался с семьей и грудным ребенком из Мариуполя. Там настоящий ад. От историй волосы дыбом. С*ка! "Асвабадители", нет вам прощения никогда, – поделился ведущий тревел-шоу.

Скриншот – instagram.com/biedniakov

Напомним, ранее Андрей Бедняков публично поблагодарил неравнодушных украинцев и бойцов ВСУ.

Реклама

Помните, что оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях.