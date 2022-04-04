Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Грэмми-2022

Go_A в Италии

Хоск с нами

Скандал с Лынив

Вакарчук в Одессе

Дом Харчишина
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Ведущий "Орла и Решки" Андрей Бедняков смог спасти родных из Мариуполя

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 апреля, 23:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Уроженец Мариуполя Андрей Бедняков долгое время не мог вывезти родных из ада, который происходил в городе. Но, к счастью, его семье удалось уехать
Семья Андрея Беднякова смогла выехать из Мариуполя
Семья Андрея Беднякова смогла выехать из Мариуполя / Фото: instagram.com/biedniakov

Телеведущий Андрей Бедняков был шокирован тем, что случилось с его родным городом после нападения российских войск, и ранее показал ужасающие кадры из Мариуполя.

Семья ведущего долгое время находилась под обстрелами и не могла покинуть разрушенный российскими оккупантами город. Однако, к счастью, им все же удалось спастись.

Реклама

Сегодня, на 40-й день войны, своих Instastories Бедняков рассказал, что его родные наконец-то выехали. Однако короткое слово "Выехали" принесло столько радости и подарило многим поклонникам ведущего надежду.

Скриншот – instagram.com/biedniakov

Также Бедняков рассказал, что пообщался с одним из своих друзей и до сих пор не может найти слов, чтобы описать весь кошмар и боль от происходящего в родном городе.

Поговорил с другом только что. Он выбрался с семьей и грудным ребенком из Мариуполя. Там настоящий ад. От историй волосы дыбом. С*ка! "Асвабадители", нет вам прощения никогда, – поделился ведущий тревел-шоу.

Скриншот – instagram.com/biedniakov

Напомним, ранее Андрей Бедняков публично поблагодарил неравнодушных украинцев и бойцов ВСУ.

Реклама

Помните, что оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Звезды-донатеры
Финансово помогли Украине
1
Мила Кунис и Эштон Кутчер Мила Кунис и Эштон Кутчер
$35 млн
2
Дэвид и Викторя Бекхэм Дэвид и Викторя Бекхэм
$1,3 млн
3
Джоан Роулинг Джоан Роулинг
$1,3 млн
4
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$1 млн
5
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
За кулисами в Бирмингеме
Как вам фото Джамалы со звездой из Spice Girls Эммой Ли Бантон?
Молчат о войне
Звезды-рашисты
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Ани Лорак
Ани Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Наташа Королёва
Наташа Королёва
Ёлка
Ёлка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
София Стужук
София Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Александр Панайотов
Александр Панайотов
1 /2
Покинули Россию
Российские звезды, уехавшие из РФ
1
Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Литвинова и Земфира Рената Литвинова и Земфира
Франция
4
Иван Ургант Иван Ургант
Израиль
5
Семен Слепаков Семен Слепаков
Испания
6
Ксения Собчак Ксения Собчак
Израиль
7
Андрей Макаревич Андрей Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваши краши
ТОП-3 новых секс-символа Украины
1
Валерий Маркус Валерий Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Александр Скичко Александр Скичко

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять