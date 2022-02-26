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Верка Сердючка показала оккупантам средний палец и призвала уйти из Украины

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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26 февраля, 21:37
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Артистка решила также подбодрить украинцев и призвать путинские войска отступить
Верка Сердючка призвала всех поддерживать украинскую армию и терроборону.
Верка Сердючка призвала всех поддерживать украинскую армию и терроборону. / Фото: instagram.com/v_serduchka

Уже третий день ведутся бои в разных уголках Украины – наша армия дает отпор врагам. Между тем звезды всячески пытаются помочь прекратить войну, которую начал Кремль.

Среди украинских знаменитостей с призывами прекратить войну к Путину уже обратились Потап , Злата Огневич , Настя Каменских и другие.

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Поддержала народ Украины также Верка Сердючка. Кстати, еще накануне вторжения РФ в Украину отрывок из ее выступления активно распространялся в Сети с лозунгом "Геть з України москаль некрасівий".

Сегодня же в Instagram Верка Сердючка добавила фото, на котором она со своей сценической мамой демонстрируют средний палец оккупантам.

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Певица отметила, что нас, украинцев, не побороть. Также она призвала всех помогать нашей армии и терробороне.

Прочь! Прочь! Прочь! Стоим и не падаем духом! Никогда этому лживому нашествию не побороть нашу правду. Помогайте армии, помогайте терробороне и друг другу! – написала Сердючка.

Напомним, Монатик написал стихотворение, которое посвятил войне в Украине, которую начала РФ. Также Маричка Яремчук осудила войну и обратилась к россиянам.

Анастасия Рогожинская
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Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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