Віктор Павлік вперше висловився про публічні розбірки колишньої та нинішньої дружин: Ні про що не шкодую

Віктор Павлік вперше прокоментував скандал Катерини Репяхової з Ларисою Созаєвою у Instagram

Катерина Репяхова та Лариса Созаєва не вперше влаштовують громадські з'ясування відносин. Весь цей час Віктор Павлік мовчав, але після відеозвернення колишньої дружини вирішив втрутитися у конфлікт. Співак вперше публічно прокоментував скандал

Він заявив, що з повагою ставиться до колишньої дружини та намагався підтримувати її, навіть проти волі Катерини Репяхової.

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Але!Вкотре бачити образливі слова від колишньої в сторону моєї дружини, я не маю сил. Так буває … наші дороги розійшлись. Я пішов ! І я хотів цього ! І я не жалкую ні про що. Катя мені подарувала друге життя!- написав Павлік у Instagram.

Віктор Павлик втрутився у скандал Катерини Репяхової з Ларисою Созаєвою / Фото: instagram.com/viktorpavlik, facebook.com/Лора-Созаева

Віктор Павлик готовий віддати все спільно нажите майно, щоб скандали припинилися.

Мені нічого не потрібно, головне, будь щаслива! Дуже тебе прошу! Просто будь щаслива. І надалі я тобі нічого не винен, – написав співак.

Нагадаємо, раніше Лариса Созаєва зізнавалася, що жити з Віктором Павліком було важко . Щоб краще це зрозуміти, вона порекомендувала подивитися фільм "Дружина", який вийшов у 2017 році.

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Лариса Созаєва та Віктор Павлик прожили у шлюбі 25 років. У них був спільний син Павло, який помер минулого року .

Лариса Созаєва та Катерина Репяхової не вперше з'ясовують стосунки публічно. Нещодавно ексдружина Віктора Павіика заявила, що співак із Катериною Репяховою виганяють її з квартири , яка була придбана у кредит. Репяхова у себе в соцмережах озвучила свою версію – вони хочуть продати це житло, а частину грошей віддати Созаєвій, щоб вона могла собі купити іншу квартиру, оскільки не в змозі самостійно утримувати ту, де зараз живе.

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