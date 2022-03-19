Владимир Остапчук в день рождения сына рассказал ему о войне: Плохие дяди из России напали на нас

Телеведущий решил объяснить маленькому Эвану, что его папа борется с монстрами-россиянами, чтобы защитить нашу родину

Владимир Остапчук рассказал сыну о войне в Украине. / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук сейчас не может увидеться с сыном Эваном. Ведь телеведущий пошел в тероборону , а его сын вместе с мамой Еленой Войченко и сестрой уехали за границу.

19 марта Эвану исполнилось четыре года. Владимир Остапчук поздравил его по телефону и рассказал о войне. В телефонном разговоре звездный папа признался сыну, что защищает его и дочь Эмилию от монстров.

Реклама

Я остался дома. Защищать тебя и сестренку от монстра... Этот монстр гораздо хуже. И этих монстров много. Плохие дяди из России напали на нас. И самолетики в небе, которые ты слышал и бежал к окну – это плохие, очень плохие самолетики, – объяснил Остапчук сыну.

Телеведущий пообещал сыну, что они с сестрой обязательно вернутся домой, как только "взрослые и мужественные дяди и тети здесь убьют монстра".

Кстати, неизвестно, куда именно экс-жена Владимира Остапчука уехала вместе с детьми. Есть предположение, что это Канада. Именно туда бывшие супруги планировали переезжать до развода.

Реклама

Напомним, ранее Никита Добрынин вступил в ряды территориальной обороны Киева. Также участник "Холостячки" Макс Тарапата отправился защищать столицу.

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!