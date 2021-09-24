Владимира Ивасюка повесили уже мертвым: прокурор сообщил о фальсификации самоубийства композитора

Несмотря на то, что официальной причиной смерти знаменитого украинского композитора, автора "Червоной рути" Владимира Ивасюка было самоубийство, это не раз ставилось под сомнения

Владимир Ивасюк / Фото: wikipedia.org

Спустя много лет следствие по делу гибели Владимира Ивасюка, песню которого недавно спел украинец из Канады, было возобновлено. Как оказалось в итоге, в деле было много фальсификаций. Бывший заместитель генерального прокурора Николай Голомша заявил, что легендарного композитора повесили уже мертвым.

Об этом он рассказал в ток-шоу "Право на владу".

Даже фальсификация доказательств лечения была достаточно похабной. Симптоматика была одна – лекарства другие", – сказал Николай Голомша.

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Как известно, Владимир Ивасюк проходил лечение во Львовской психиатрической больнице. Причиной самоубийства, по версии советских властей, стала депрессия, которой якобы страдал композитор.

По словам Голомши, повторное расследование установило настоящие причины гибели композитора.

Мы установили, что он был повешен мертвым, – прокомментировал Николай Голомша.

София Ротару и Владимир Ивасюк / Фото: wikipedia.org

Что известно о смерти Владимира Ивасюка?

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Автор более сотни украинских песен и легендарной "Червоной рути" Владимир Ивасюк вышел из дома 24 апреля 1979 года на работу в консерваторию. Домой в тот день Ивасюк не вернулся и его родители подали заявление в милицию. Поиски велись до 11 мая, но ни к чему не привели. Тогда дело было закрыто.

Но уже 18 мая повешенное тело Владимира Ивасюка нашли в Брюховецком лесу возле Львова. По официальной версии советских правоохранительных органов Владимир Ивасюк совершил самоубийство из-за несчастливой любви или же психического расстройства. По неофициальной – к смерти композитора был причастен КГБ.

На другие причины смерти Владимира Ивасюка указывало множество причин, но все они замалчивались в СМИ и остались вне внимания судмедэкспертизы. После похорон композитора украинцы устроили протест против власти.

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В 2014 году генпрокуратура Украины признала незаконным закрытие уголовного дела по смерти Владимира Ивасюка и возобновила его.

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