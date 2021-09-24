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Смерть Івасюка

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Володимира Івасюка повісили вже мертвим: прокурор повідомив про фальсифікацію самогубства композитора

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
24 вересня, 11:24
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Попри те, що офіційною причиною смерті знаменитого українського композитора, автора "Червоної рути" Володимира Івасюка було самогубство, це не раз ставилося під сумнів
Володимир Івасюк
Володимир Івасюк / Фото: wikipedia.org

Через багато років слідство у справі загибелі Володимира Івасюка, пісню якого нещодавно заспівав українець з Канади, було відновлено. Як виявилося в результаті, у справі було багато фальсифікацій. Колишній заступник генерального прокурора Микола Голомша заявив, що легендарного композитора повісили вже мертвим.

Про це він розповів в ток-шоу "Право на владу".

Навіть фальсифікація доказів лікування була досить паскудною. Симптоматика була одна – ліки інші", – сказав Микола Голомша.

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Як відомо, Володимир Івасюк проходив лікування у Львівській психіатричній лікарні. Причиною самогубства, за версією радянської влади, стала депресія, якою нібито страждав композитор.

За словами Голомші, повторне розслідування встановило справжні причини загибелі композитора.

Ми встановили, що він був повішений мертвим, – прокоментував Микола Голомша.

Софія Ротару і Володимир Івасюк
Софія Ротару і Володимир Івасюк / Фото: wikipedia.org

Що відомо про смерть Володимира Івасюка?

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Автор понад сотні українських пісень і легендарної "Червоної рути" Володимир Івасюк вийшов з дому 24 квітня 1979 на роботу до консерваторії. Додому в той день Івасюк не повернувся і його батьки подали заяву в міліцію. Пошуки велися до 11 травня, але ні до чого не привели. Тоді справа була закрита.

Але вже 18 травня повішене тіло Володимира Івасюка знайшли у Брюховецькому лісі біля Львова. За офіційною версією радянських правоохоронних органів Володимир Івасюк вчинив самогубство через нещасливе кохання або ж душевний розлад. За неофіційною – до смерті композитора був причетний КДБ.

На інші причини смерті Володимира Івасюка вказувало безліч причин, але всі вони замовчувалися в ЗМІ та залишилися поза увагою судмедекспертизи. Після похоронів композитора українці влаштували протест проти влади.

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У 2014 році генпрокуратура України визнала незаконним закриття кримінальної справи по смерті Володимира Івасюка і відновила його.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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