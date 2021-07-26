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Внучка Ротару наслаждается "сладкой жизнью" в Италии в обнимку с бойфрендом из списка Forbes

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
26 июля, 20:30
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20-летняя Соня Евдокименко отправилась со своим бойфрендом, успешным IT-предпринимателем Денисом Жадановым в Италию по особенному поводу
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко и ее бойфренд Денис Жданов
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко и ее бойфренд Денис Жданов / Фото: instagram.com/denzhadanov

На днях Соня Евдокименко и Денис Жаданов отпраздновали первую годовщину, так что летнее путешествие оказалось для пары очень романтичным. Они посетили несколько регионов живописной страны, включая рыбацкий город Портофино.

От туда Денис Жаданов поделился фотографией, на которой позировал в обнимку со своей возлюбленной. На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте бизнесмена, пара улыбается, позируя на фоне гор.

В объятиях сладкой жизни в Италии, – написал Денис Жаданов.

В коротком ролике, опубликованном в Instastories Соня Евдокименко показала, как наслаждалась утренней чашкой кофе.

Внучка Ротару Соня Евдокименко в Италии
Внучка Ротару Соня Евдокименко в Италии / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Что известно о романе Софии Евдокименко и Дениса Жаданова?

Соня и Денис заявили о том, что состоят в отношениях, зимой 2020 года. До этого внучка Софии Ротару встречалась с французом Марко Дюменилем.

Денис Жаданов – 32-летний предприниматель родом из Украины. Сейчас он – вице-президент по маркетингу в одной компании, расположенной в Нью-Йорке. В 2018 году Денис Жаданов появился в списке американского журнала Forbes – "ТОП-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет" (30 Under 30 Europe).

Соня Евдокименко познакомилась с Денисом в Нью-Йорке, так как сейчас там учится и строит модельную карьеру.

Как украинские звезды встретили своих вторых половинок – узнайте в ролике:

Ранее сын Софии Ротару показал редкое фото с мамой из аэропорта.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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