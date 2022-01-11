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Вот это красотка! Ахтем Сеитаблаев поделился редкими фото со старшей дочерью

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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11 января, 10:12
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Сегодня старшей дочери Ахтема Сеитаблаева Назлы исполнилось 27 лет. В честь праздника режиссер опубликовал несколько фото с наследницей
Как выглядит 27-летняя дочь Ахтема Сеитаблаева
Как выглядит 27-летняя дочь Ахтема Сеитаблаева / Фото: instagram.com/seitablaiev

Ахтем Сеитаблаев решил поздравить дочь с праздником, поделившись новыми фото со свадьбы Назлы, которая состоялась в сентябре прошлого года.

С днем рождения, Нани.Ты уже совсем взрослая, доченька)) Скучаю, обнимаю, люблю! Желаю вам с Рустемом хорошего общего пути в жизни. В уважении, любви и поддержке, – написал режиссер в Instagram.

/ Фото: instagram.com/seitablaiev

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/ Фото: instagram.com/seitablaiev

/ Фото: instagram.com/seitablaiev

Стоит отметить, Ахтем Сеитаблаев не очень любит делиться подробностями личной жизни и редко публикует в Instagram фото с семьей. Режиссер был женат дважды. У него трое детей от первого брака, а также приемный сын – его второй супруги Иванны.

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В октябре прошлого года режиссер в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказал о разводе со второй женой Иванной Дядюрой.

Это довольно эмоциональный момент в жизни каждого человека. Непростой момент. Особенно, когда к этому имеют отношение дети. Никогда не можешь быть готовым, заканчивающиеся чувства... Я надеюсь, мы останемся добрыми друзьями, – сказал Ахтем.

Ранее Тоня Матвиенко поделилась редким фото со старшей дочерью.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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