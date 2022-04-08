Война началась в день рождения дочери Елены Кравец: Мы планировали, как мы встретимся

Актриса Елена Кравец рассказала в программе "Зірковий шлях", что до последнего не верила в то, что начнется война, а 24 февраля планировала праздновать день рождения дочери Маши

Елена Кравец с дочкой Марией / Фото: instagram.com/lennykravets

Актриса Елена Кравец даже и не думала о том, что придется собирать детей и выезжать из Киева. Накануне 24 февраля звезда "Квартала 95" рассказала сайту "Сегодня", что планирует остаться дома.

В программе "Зірковий шлях" Елена рассказала, что 24 февраля у ее дочери Маши был день рождения, ей исполнилось 19 лет. Свой праздник Маша собиралась отмечать в кругу друзей и родных.

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Мы планировали, как мы встретимся. Она говорила: "Мам, давай ничего не планировать, я пока не знаю, вы утром заедете, или уже потом присоединитесь к моим друзьям". Вечером они планировали праздновать, – рассказала Кравец.

Но все планы изменила война. Как и большинство киевлян, Елена проснулась от громкого взрыва и сразу же поняла, что произошло.

Дальше все как в тумане, потому что паника, собирание вещей хаотично и очень сосредоточенный муж. Он просто говорил, что делать: "Одевай детей". "Выходим". "Ждите меня". "Возьми это". Ну, то есть.. "Окна закрыть". Он был очень системный. А я была разобрана в клочья, я была в таком ступоре, что я не понимала вообще, что происходит, и постоянно плакала. Потом мы заехали за дочерью. Такой день рождения у нее был, – поделилась актриса.

После ужасных новостей Елена с семьей выехали к друзьям, в надежде, что совсем скоро война закончится и все станет на свои места. Однако после актрисе с детьми все же пришлось выехать за границу.

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Ранее Елена Кравец рассказала, как поддерживает Владимира Зеленского во время войны.