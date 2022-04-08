Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

З ким Надя?

Добринін про ТрО

Хейлі вагітна?

Скандал з Линів

Вакарчук в Одесі

Дім Харчишина
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Війна розпочалася у день народження доньки Олени Кравець: Ми планували, як ми зустрінемося

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 квітня, 13:27
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Актриса Олена Кравець розповіла у програмі "Зірковий шлях", що до останнього не вірила у те, що почнеться війна, а 24 лютого планувала святкувати день народження доньки Маші
Олена Кравець з донькою Марією
Олена Кравець з донькою Марією / Фото: instagram.com/lennykravets

Актриса Олена Кравець навіть і не думала про те, що доведеться збирати дітей та виїжджати з Києва. Напередодні 24 лютого зірка "Кварталу 95" розповіла сайту "Сегодня", що планує залишитися вдома.

У програмі "Зірковий шлях" Олена розповіла, що 24 лютого її донька Маша мала день народження, їй виповнилося 19 років. Своє свято Маша збиралася відзначати у колі друзів та рідних.

Реклама

Ми планували, як зустрінемося. Вона говорила: "Мам, давай нічого не планувати, я поки що не знаю, ви вранці заїдете, або вже потім приєднаєтесь до моїх друзів". Увечері вони планували святкувати, – розповіла Кравець.

Але усі плани змінила війна. Як і більшість киян, Олена прокинулася від гучного вибуху та одразу ж зрозуміла, що сталося.

Далі все як у тумані, бо паніка, збирання речей хаотично та дуже зосереджений чоловік. Він просто казав, що робити: "Одягай дітей". "Виходимо". "Чекайте на мене". "Візьми це". Ну, тобто. "Вікна закрити". Він був дуже системний. А я була розібрана на шматки, я була в такому ступорі, що я не розуміла взагалі, що відбувається, і постійно плакала. Потім ми заїхали за дочкою. Такий день народження у дочки був, – поділилася актриса.

Після жахливих новин Олена з сім'єю виїхали до друзів, сподіваючись, що незабаром війна закінчиться і все стане на свої місця. Однак після актриси з дітьми все ж таки довелося виїхати за кордон.

Реклама

Раніше Олена Кравець розповіла, як підтримує Володимира Зеленського під час війни.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хіти війни
Музика воєнного часу
1
Народна пісня "Ой у лузі червона калина" Народна пісня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменських - "Я - Україна" NK|Настя Каменських - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловій - "Українська лють" Христина Соловій - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокери, які підтримали Україну
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше
Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти