Війна розпочалася у день народження доньки Олени Кравець: Ми планували, як ми зустрінемося

Актриса Олена Кравець розповіла у програмі "Зірковий шлях", що до останнього не вірила у те, що почнеться війна, а 24 лютого планувала святкувати день народження доньки Маші

Олена Кравець з донькою Марією / Фото: instagram.com/lennykravets

Актриса Олена Кравець навіть і не думала про те, що доведеться збирати дітей та виїжджати з Києва. Напередодні 24 лютого зірка "Кварталу 95" розповіла сайту "Сегодня", що планує залишитися вдома.

У програмі "Зірковий шлях" Олена розповіла, що 24 лютого її донька Маша мала день народження, їй виповнилося 19 років. Своє свято Маша збиралася відзначати у колі друзів та рідних.

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Ми планували, як зустрінемося. Вона говорила: "Мам, давай нічого не планувати, я поки що не знаю, ви вранці заїдете, або вже потім приєднаєтесь до моїх друзів". Увечері вони планували святкувати, – розповіла Кравець.

Але усі плани змінила війна. Як і більшість киян, Олена прокинулася від гучного вибуху та одразу ж зрозуміла, що сталося.

Далі все як у тумані, бо паніка, збирання речей хаотично та дуже зосереджений чоловік. Він просто казав, що робити: "Одягай дітей". "Виходимо". "Чекайте на мене". "Візьми це". Ну, тобто. "Вікна закрити". Він був дуже системний. А я була розібрана на шматки, я була в такому ступорі, що я не розуміла взагалі, що відбувається, і постійно плакала. Потім ми заїхали за дочкою. Такий день народження у дочки був, – поділилася актриса.

Після жахливих новин Олена з сім'єю виїхали до друзів, сподіваючись, що незабаром війна закінчиться і все стане на свої місця. Однак після актриси з дітьми все ж таки довелося виїхати за кордон.

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Раніше Олена Кравець розповіла, як підтримує Володимира Зеленського під час війни.