Война в Украине – это война в Европе: Елена Зеленская написала открытое письмо для мировых СМИ

Первая леди Украины обратилась к миру с призывом закрыть небо, а также рассказала обо всех ужасах войны, которую Россия начала против нашего народа

Елена Зеленская обратилась к глобальным СМИ / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Идет 14-й день войны, которую Россия начала против Украины. Наша борьба за мир и свободу идет по всем фронтам. Каждый на своем месте делает свой вклад в нашу общую победу над российским оккупантом. Обратилась к миру в это непростое для Украины время первая леди.

На своей странице в инстаграм Елена Зеленская опубликовала открытое письмо к мировым СМИ в ответ на многочисленные просьбы об интервью.

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Публикуем текст обращения Зеленской далее без изменений.

Елена Зеленская / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

"До мене зараз звертаються представники ЗМІ з усього світу з проханням про інтерв’ю.



Хочу відповісти цим листом одразу всім. Це моє свідчення з України.



У те, що відбулося, неможливо було повірити ще трохи більше тижня тому. Моя країна була мирною, а мегаполіси, міста й села були сповнені звичного життя.



24 лютого ми прокинулися з оголошенням початку війни. Український кордон перетнули танки, у наш простір увірвалися літаки. Міста оточили ракетні установки.



Я свідчу: попри запевнення пропагандистів Кремля, які називають це вторгнення "спецоперацією", – це вбивство мирних людей!



Найстрашніше читати про жертв серед дітей. Про восьмирічну Алісу, яка загинула на вулиці Охтирки – дідусь намагався прикрити її своїм тілом. Або про Поліну з Києва, яка загинула від обстрілу разом із батьками. Про 14-річного Арсенія... У колись мирному передмісті столиці осколок поцілив хлопчику в голову, а швидка просто не змогла доїхати під вогнем.



Коли Росія вкотре скаже, що "не веде війну проти мирного населення" – я назву ці імена найпершими.



Я свідчу: наші жінки та діти тепер живуть у бомбосховищах та підвалах. Ви, певне, бачили ці знімки з київського та харківського метро, де люди лежать долі разом із малечею та домашніми улюбленцями. Для когось – ефектні кадри, але для українців уже тиждень – це нова страшна реальність.



Є міста, у яких сім’ї не можуть вийти з бомбосховищ по кілька діб.



Наші діти вчать у підвалах уроки. І народжуються там, бо під землю мусили переміститися пологові будинки. Перша дитина війни, яка побачила не мирне небо, а бетонну стелю підвалу, з’явилася на світ у першу добу вторгнення. Тепер малюків, які у своєму житті ще не знали миру, вже кілька десятків.



Я свідчу: ця війна ведеться проти мирного населення не тільки обстрілами: люди, які залежать від постійного лікування та догляду, не можуть його якісно отримати.



Чи легко колоти інсулін у підвалі? А дістати під обстрілами ліки від астми? Не кажучи вже про тисячі онкопацієнтів, для яких відклалися життєво важливі хіміотерапія та опромінення.



Продовження у каруселі".

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скриншот из инстаграм Елены Зеленской

скриншот из инстаграм Елены Зеленской

Надеемся, мир прислушается к словам Елены Зеленской.

Мы безумно гордимся своей армией, благодарим их за отвагу и самопожертвование. Победа уже близко!

К слову, сейчас также обсуждают тот факт, что Тилль Линдеманн помогает украинским беженцам на вокзале Берлина.

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