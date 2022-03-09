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Війна в Україні – це війна в Європі: Олена Зеленська написала відкритий лист для світових ЗМІ

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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9 березня, 09:21
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Перша леді України звернулася до миру із закликом закрити небо, а також розповіла про всі жахіття війни, яку Росія почала проти нашого народу.
Олена Зеленська звернулася до глобальних ЗМІ
Олена Зеленська звернулася до глобальних ЗМІ / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Йде 14-й день війни, яку Росія почала проти України. Наша боротьба за мир та свободу йде по всіх напрямках. Кожен на своєму місці робить свій внесок у нашу спільну перемогу над російським окупантом. Звернулася до світу у цей непростий для України час перша леді.

На своїй сторінці в інстаграм Олена Зеленська опублікувала відкритий лист до світових ЗМІ у відповідь на численні прохання про інтерв'ю.

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Публікуємо текст звернення Зеленської далі без змін.

Олена Зеленська
Олена Зеленська / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

"До мене зараз звертаються представники ЗМІ з усього світу з проханням про інтерв’ю.

Хочу відповісти цим листом одразу всім. Це моє свідчення з України.

У те, що відбулося, неможливо було повірити ще трохи більше тижня тому. Моя країна була мирною, а мегаполіси, міста й села були сповнені звичного життя.

24 лютого ми прокинулися з оголошенням початку війни. Український кордон перетнули танки, у наш простір увірвалися літаки. Міста оточили ракетні установки.

Я свідчу: попри запевнення пропагандистів Кремля, які називають це вторгнення "спецоперацією", – це вбивство мирних людей!

Найстрашніше читати про жертв серед дітей. Про восьмирічну Алісу, яка загинула на вулиці Охтирки – дідусь намагався прикрити її своїм тілом. Або про Поліну з Києва, яка загинула від обстрілу разом із батьками. Про 14-річного Арсенія... У колись мирному передмісті столиці осколок поцілив хлопчику в голову, а швидка просто не змогла доїхати під вогнем.

Коли Росія вкотре скаже, що "не веде війну проти мирного населення" – я назву ці імена найпершими.

Я свідчу: наші жінки та діти тепер живуть у бомбосховищах та підвалах. Ви, певне, бачили ці знімки з київського та харківського метро, де люди лежать долі разом із малечею та домашніми улюбленцями. Для когось – ефектні кадри, але для українців уже тиждень – це нова страшна реальність.

Є міста, у яких сім’ї не можуть вийти з бомбосховищ по кілька діб.

Наші діти вчать у підвалах уроки. І народжуються там, бо під землю мусили переміститися пологові будинки. Перша дитина війни, яка побачила не мирне небо, а бетонну стелю підвалу, з’явилася на світ у першу добу вторгнення. Тепер малюків, які у своєму житті ще не знали миру, вже кілька десятків.

Я свідчу: ця війна ведеться проти мирного населення не тільки обстрілами: люди, які залежать від постійного лікування та догляду, не можуть його якісно отримати.

Чи легко колоти інсулін у підвалі? А дістати під обстрілами ліки від астми? Не кажучи вже про тисячі онкопацієнтів, для яких відклалися життєво важливі хіміотерапія та опромінення.

Продовження у каруселі".

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скріншот з інстаграм Олени Зеленської
скріншот з інстаграм Олени Зеленської

Сподіваємось, світ прислухається до слів Олени Зеленської.

Ми шалено пишаємося своєю армією, дякуємо їм за відвагу та самопожертву. Перемога вже близько!

До речі, зараз також обговорюють той факт, що Тілль Ліндеманн допомагає українським біженцям на вокзалі Берліна.

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Також нагадуємо, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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