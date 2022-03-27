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Вы нам не братья, а враги: Потап ответил путинисту Безрукову после его новой публикации (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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27 марта, 20:04
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Путинская звезда Сергей Безруков решил прочитать стихотворение Пушкина в поддержку русской армии, но что-то пошло не так
Потап ответил Сергею Безрукову
Потап ответил Сергею Безрукову / Фото: скриншот

Сергей Безрукову, которому недавно запретили въезд в Латвии, в очередной раз пытался рассказать о "могущественной" России. Он сделал это в стихах.

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Потап не стал молчать и решил ответить любителю "русского мира", написав стих. Украинский певец в очередной раз напомнил, что русские "нам не братья, а враги", и отметил, что русские солдаты, которые воюют в Украине, будут возвращаться "без рук ,без глаз и без ноги".

Есть место и в полях России
Среди нечуждых вам гробов
Серёжа за кого всех держишь ?
За лохов

Ведь пачками везут Безруков
И без гонов без голов
Твоих же соплеменников Сережа
Которых все тут держат за лохов

Я понимаю что цитата ,что это класссика небось
Серёжа слушай ка Потапа ты это дело Серый брось

Из тех племён ,что состоит Россия
Ваш Путин бросил к нам орду
И думали что мы бессильны
Серёжа все они в Аду

СЕРЁЖА НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ СРАЖАТЬСЯ
НЕ НА СОСЕДА НАПАДАТЬ
НЕ ЗНАЕТЕ ВЫ ,это Братцы
Ой блять не братцы -твою мать

Как мог я так оговориться
Вы нам не братья, а Враги
И русский воин, если возвратиться
То уж Без Рук ,Без Глаз и Без Ноги

В комментариях Потапа поддержали Алан Бадоева, Наталка Денисенко, Позитив.

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Скриншот: Instagram

Ранее Потап ответил Ольге Бузовой, которая решила критиковать украинских артистов за их "русофобию"

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Элина Пелешенко
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