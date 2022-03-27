Вы нам не братья, а враги: Потап ответил путинисту Безрукову после его новой публикации (видео)

Путинская звезда Сергей Безруков решил прочитать стихотворение Пушкина в поддержку русской армии, но что-то пошло не так

Потап ответил Сергею Безрукову / Фото: скриншот

Сергей Безрукову, которому недавно запретили въезд в Латвии, в очередной раз пытался рассказать о "могущественной" России. Он сделал это в стихах.

Реклама

Потап не стал молчать и решил ответить любителю "русского мира", написав стих. Украинский певец в очередной раз напомнил, что русские "нам не братья, а враги", и отметил, что русские солдаты, которые воюют в Украине, будут возвращаться "без рук ,без глаз и без ноги".

Есть место и в полях России

Среди нечуждых вам гробов

Серёжа за кого всех держишь ?

За лохов



Ведь пачками везут Безруков

И без гонов без голов

Твоих же соплеменников Сережа

Которых все тут держат за лохов



Я понимаю что цитата ,что это класссика небось

Серёжа слушай ка Потапа ты это дело Серый брось



Из тех племён ,что состоит Россия

Ваш Путин бросил к нам орду

И думали что мы бессильны

Серёжа все они в Аду



СЕРЁЖА НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ СРАЖАТЬСЯ

НЕ НА СОСЕДА НАПАДАТЬ

НЕ ЗНАЕТЕ ВЫ ,это Братцы

Ой блять не братцы -твою мать



Как мог я так оговориться

Вы нам не братья, а Враги

И русский воин, если возвратиться

То уж Без Рук ,Без Глаз и Без Ноги

В комментариях Потапа поддержали Алан Бадоева, Наталка Денисенко, Позитив.

Реклама

Скриншот: Instagram

Ранее Потап ответил Ольге Бузовой, которая решила критиковать украинских артистов за их "русофобию"

Помните, что оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.