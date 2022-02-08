Вячеслав Узелков после скандального развода женится во второй раз

Боксер Вячеслав Узелков удивил поклонников новостью о своей женитьбе. Спортсмен пока не афиширует имя своей новой избранницы

Вячеслав Узелков женится во второй раз / Фото: instagram.com/uzelkoff_official

Скандальный развод с бывшей супругой Мариной Боржемской, похоже, научил Вячеслава Узелкова держать личную жизнь в секрете.

В ноябре боксер впервые заявил, что у него появилась возлюбленная. Тогда Узелков очень коротко рассказал о избраннице, не вдаваясь в подробности.

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Спустя недолгое время Вячеслав Узелков признался, что женится во второй раз. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Поклонники стали спрашивать, куда так надолго пропал спортсмен из соцсетей, на что он ответил коротко: "Я женюсь!"

Скриншот – instagram.com/uzelkov_official

Даже после новости о скорой свадьбе Узелков не торопиться показать свою будущую супругу публике. Боксер лишь подтвердил свои слова снимком, на котором видно руку избранницы, правда, пока без кольца на безымянном пальце.

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Скриншот – instagram.com/uzelkov_official

Напомним, что первой супругой боксера стала фитнес-тренер Марина Боржемская. За 22 года совместной жизни у пары родилось двое детей – Роберт и Оливия.

В 2018 году супруги заявили о расставании. Развод Узелкова и Боржемской стал одним из самых громких разрывов в украинском шоу-бизнесе. На одном из интервью боксер напрочь отказался отвечать на вопросы о бывшей жене и ушел прямо посреди беседы.