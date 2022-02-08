Вячеслав Узелков после скандального развода женится во второй раз

Скандальный развод с бывшей супругой Мариной Боржемской, похоже, научил Вячеслава Узелкова держать личную жизнь в секрете.
В ноябре боксер впервые заявил, что у него появилась возлюбленная. Тогда Узелков очень коротко рассказал о избраннице, не вдаваясь в подробности.
Спустя недолгое время Вячеслав Узелков признался, что женится во второй раз. Об этом он сообщил в своем Instagram.
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Даже после новости о скорой свадьбе Узелков не торопиться показать свою будущую супругу публике. Боксер лишь подтвердил свои слова снимком, на котором видно руку избранницы, правда, пока без кольца на безымянном пальце.
Напомним, что первой супругой боксера стала фитнес-тренер Марина Боржемская. За 22 года совместной жизни у пары родилось двое детей – Роберт и Оливия.
В 2018 году супруги заявили о расставании. Развод Узелкова и Боржемской стал одним из самых громких разрывов в украинском шоу-бизнесе. На одном из интервью боксер напрочь отказался отвечать на вопросы о бывшей жене и ушел прямо посреди беседы.