Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🇫🇷 Макрон у Києві 💰 Суд над Кузьміних 🏆 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua

Скандали Кутчера

Пишні та голі

Донька Меладзе

Апгрейд Агузарової

Тарзан-художник

Зізнання Вольнової
СЬОГОДНІ Зірки Українські

В'ячеслав Узєлков після скандального розлучення одружується вдруге

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 лютого, 11:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Боксер В'ячеслав Узєлков здивував шанувальників новиною про своє одруження. Спортсмен поки що не афішує ім'я своєї нової обраниці
В'ячеслав Узєлков одружується вдруге
В'ячеслав Узєлков одружується вдруге / Фото: instagram.com/uzelkoff_official

Скандальний розлучення з колишньою дружиною Мариною Боржемською, схоже, навчив В'ячеслава Узєлкова тримати особисте життя в секреті.

В листопаді боксер вперше заявив, що у нього з'явилася кохана . Тоді Узєлков дуже коротко розповів про обраницю, не вдаючись до подробиць.

Реклама

Невдовзі В'ячеслав Узєлков зізнався, що одружується вдруге. Про це він повідомив у своєму Instagram.

Шанувальники стали питати, куди так надовго пропав спортсмен із соцмереж, на що він відповів коротко: "Я одружуся!"

Скріншот – instagram.com/uzelkov_official

Навіть після новини про швидке весілля Узєлков не поспішати показати свою майбутню дружину публіці. Боксер лише підтвердив свої слова знімком, на якому видно руку обраниці, щоправда, поки що без кільця на безіменному пальці.

Реклама
Скріншот – instagram.com/uzelkov_official

Нагадаємо, що першою дружиною боксера стала фітнес-тренер Марина Боржемська. За 22 роки спільного життя у пари народилося двоє дітей – Роберт та Олівія.

У 2018 році подружжя заявило про розлучення. Розлучення Узєлкова та Боржемської стало одним із найгучніших розривів в українському шоу-бізнесі. На одному з інтерв'ю боксер геть-чисто відмовився відповідати на запитання про колишню дружину і пішов прямо посеред бесіди. .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
8 лютого. Сенфорд Флемінг. 143 роки тому (у 1879-му) цього дня на конференції в Канадському інституті Торонто шотландський інженер-залізничник запропонував ввести у всьому світі часові пояси…
Історія дня - за хвилину
Нестандартна краса
Чи підтримуєте ікону бодіпозитиву – Ліззо?
Інші моделі plus size
Цитата дня

Непрофесіонали заполонили весь ринок. А так хочеться все-таки, щоб на майданчику були люди з гарною школою

Цитата на segodnya.ua
Ольга Сумська Актриса, Народна артистка України
Відверте інтерв'ю актриси

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти