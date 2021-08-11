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Янина Соколова написала письмо дочери, которую не сможет родить

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
11 августа, 13:35
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Украинская телеведущая рассказала, что не сможет иметь своих детей, из-за рака. 37-летняя журналистка растрогала сеть своим постом
Янина Соколова написала письмо дочери, которую не сможет родить
Янина Соколова написала письмо дочери, которую не сможет родить / Фото: instagram.com/yanina_sokolova

Телеведущая и актриса Янина Соколова, которая в течение семи месяцев боролась с онкологией, и теперь из-за перенесенных манипуляций не сможет иметь "биологическую дочь". Об этом она написала в Instagram сопроводив свое фото очень трогательным постом.

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Янина написала письмо дочери, которую никогда не сможет родить, но если бы могла, то отправила бы ей sms и попросила бы его закрепить сверху их переписки:

Чтобы в трудные минуты никогда не забывала, что жизнь одна и только мы решаем кто мы есть, кем мы есть и что мы в результате от жизни получим.

Янина Соколова поборола рак
Янина Соколова поборола рак / Фото: instagram.com/yanina_sokolova

А дальше журналистка поделилась своим опытом с не рожденной дочерью, дав ей несколько советов:

  • Никогда не теряй веры в себя. Чтобы не случилось, ты можешь все начать сначала. Пока ты жив, возможно все и ничего не окончательно.
  • Каждое поражение – это еще не финал. Это путь к победам.
  • Женись только с тем, кого любишь. Кто тебя защитит и рассмешит. Люби того, кто тебя ценит, независимо от того кем ты есть.
  • Будь честной с собой и с другими.
  • Найди дело своей жизни. Ты быстро поймешь какое оно. Дело должно быть в удовольствие и в прибыль. Ты должна быть лучшей в том, чем занимаешься. Работай над тем, что любишь. Все время наращивая умения.
  • Будь смелой и сильной. Бог помогает таким.
  • Женись сколько хочешь. Не обращай внимания, что люди скажут. Счастливая мама – счастливые дети.
  • Люби себя. Старайся стать лучше копией себя.
  • Будь независимой. Финансово и морально.
  • Друзья – это те, кто с тобой, когда ты на дне и когда ты на вершине.
  • Учи языки. Они дают свободу.
  • Не держи зла на тех, кто тебя предал. Отпусти и забудь.
  • Не бойся рожать детей. Они не забирают свободу. Они дарят продолжение и след.
  • Не вздумай наращивать волосы и делать губы уточкой. Если тебе кажется, что этого не видно, то тебе кажется.
  • Заботься о своем здоровье. Раз в год делай чек-ап тест на рак.
  • Люби свое тело. Каким бы оно ни было. Если тебя оно не устраивает, то работай над ним, чтобы устраивало.
  • Меняйся и не бойся перемен.
  • Читай книги.
  • Путешествуй. Мир прекрасен. Ты его должна увидеть.
  • Люби свою страну. Поверь, она лучшая.

Закончила Янина Соколова свое письмо просьбой звонить маме, чтобы не случилось:

Ты – это продолжение меня. Я всегда буду рядом. Даже когда меня нет. Твоя мама.

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Напомни, что телеведущая узнала о диагнозе в 2018 году и открылась публике лишь спустя семь месяцев – когда болезнь отступила. Янина призналась, что изначально медики ее лечили от другой болезни и лишь в октябре 2018-го выяснилось, что это рак. За время борьбы с онкологией Соколова не переставала работать, несмотря на то что потеряла волосы, брови и ресницы.

О недуге знали лишь самые близкие люди. Лечение и операция проходили в Украине. Янина Соколова отметила, что намерена посвятить жизнь помощи людям, которые столкнулись с онкологией. Телеведущая презентует мультимедийный проект, цель которого – изменение отношения общества к онкобольным и больных раком к самим себе. Фильм "Я, Нина" основан на реальных событиях и покажет жизнь известной телеведущей.

Смотрите видео, как звезды борятся с раком:

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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Талашко такой там не один. Когда я поступала в вуз, один из педагогов проявлял и ко мне подобные попытки, которые происходили при воздействии на него водки. Так, педагоги в вузе периодически пьют и на индивидуальных занятиях проявляют свою похоть, зная, что женщины будут молчать. Ибо кто они – народные, а кто эти, "иногородние".

Янина Соколова журналист, ведущая
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