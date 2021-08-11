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Яніна Соколова написала лист дочці, яку не зможе народити

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
11 серпня, 13:35
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Українська телеведуча розповіла, що не зможе мати своїх дітей, через рак. 37-річна журналістка зворушила мережу своїм постом
Яніна Соколова написала лист дочки, яку не зможе народити
Яніна Соколова написала лист дочки, яку не зможе народити / Фото: instagram.com/yanina_sokolova

Телеведуча і актриса Яніна Соколова, протягом семи місяців боролася з онкологією, і тепер через перенесені маніпуляції не зможе мати "біологічну дочку". Про це вона написала в Instagram супроводивши своє фото дуже зворушливим постом.

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Яніна написала лист дочці, яку ніколи не зможе народити, але якби могла, то відправила б їй sms і попросила б закріпити його зверху їх листування:

Щоб у важкі хвилини ніколи не забувала, що життя одне і тільки ми вирішуємо хто ми є, ким ми є і що ми в результаті від життя отримаємо.

Яніна Соколова поборола рак
Яніна Соколова поборола рак / Фото: instagram.com/yanina_sokolova

А далі журналістка поділилася своїм досвідом з не народженою дочкою, давши їй кілька порад:

  • Ніколи не втрачай віри в себе. Щоб не сталося, ти можеш все почати спочатку. Поки ти живий, можливо все і нічого не остаточно.
  • Кожна поразка – це ще не фінал. Це шлях до перемог.
  • Одружуйся тільки з тим, кого любиш. Хто тебе захистить і розсмішить. Люби того, хто тебе цінує, незалежно на те, ким ти є.
  • Будь чесною з собою і з іншими.
  • Знайди справу свого життя. Ти швидко зрозумієш яке воно. Справа повинна бути в задоволення і в прибуток. Ти повинна бути кращою в тому, чим займаєшся. Працюй над тим, що любиш. Весь час нарощуючи вміння.
  • Будь сміливою і сильною. Бог допомагає таким.
  • Одружуйся скільки хочеш. Не звертай уваги, що люди скажуть. Щаслива мама – щасливі діти.
  • Люби себе. Намагайся стати кращою копією себе.
  • Будь незалежною. Фінансово і морально.
  • Друзі – це ті, хто з тобою, коли ти на дні і коли ти на вершині.
  • Учи мови. Вони дають свободу.
  • Не тримай зла на тих, хто тебе зрадив. Відпусти і забудь.
  • Не бійся народжувати дітей. Вони не забирають свободу. Вони дарують продовження і слід.
  • Не здумай нарощувати волосся і робити губи качечкою. Якщо тобі здається, що цього не видно, то тобі здається.
  • Піклуйся про своє здоров'я. Раз на рік роби чек-ап тест на рак.
  • Люби своє тіло. Яким би воно не було. Якщо тебе воно не влаштовує, то працюй над ним, щоб влаштовувало.
  • Змінюйся і не бійся змін.
  • Читай книги.
  • Подорожуй. Світ прекрасний. Ти його повинна побачити.
  • Люби свою країну. Повір, вона найкраща.

Закінчила Яніна Соколова свій лист проханням телефонувати мамі, що б не трапилося:

Ти – це продовження мене. Я завжди буду поруч. Навіть коли мене немає. Твоя мама.

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Нагадаємо, що телеведуча дізналася про діагноз у 2018 році і відкрилася публіці лише через сім місяців – коли хвороба відступила. Яніна зізналася, що спочатку медики її лікували від іншої хвороби і лише в жовтні 2018 го з'ясувалося, що це рак. За час боротьби з онкологією Соколова не припиняла працювати, незважаючи на те що втратила волосся, брови і вії.

Про недугу знали лише найближчі люди. Лікування і операція проходили в Україні. Яніна Соколова зазначила, що має намір присвятити життя допомозі людям, які зіткнулися з онкологією. Телеведуча презентує мультимедійний проєкт, мета якого – зміна ставлення суспільства до онкохворих та хворих на рак до самих себе. Фільм "Я, Ніна" заснований на реальних подіях і покаже життя відомої телеведучої.

Дивіться відео, як зірки борються з раком:

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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Талашко такий там не один. Коли я вступала до вузу, один з педагогів проявляв і до мене подібні спроби, які відбувалися під впливом горілки. Так, педагоги в вузі періодично п'ють і на індивідуальних заняттях проявляють свою хтивість, знаючи, що жінки будуть мовчати. Бо хто вони - народні, а хто ці, "іногородні".

Яніна Соколова журналіст, ведуча
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