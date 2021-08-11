Яніна Соколова написала лист дочці, яку не зможе народити

Українська телеведуча розповіла, що не зможе мати своїх дітей, через рак. 37-річна журналістка зворушила мережу своїм постом

Яніна Соколова написала лист дочки, яку не зможе народити / Фото: instagram.com/yanina_sokolova

Телеведуча і актриса Яніна Соколова, протягом семи місяців боролася з онкологією, і тепер через перенесені маніпуляції не зможе мати "біологічну дочку". Про це вона написала в Instagram супроводивши своє фото дуже зворушливим постом.

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Яніна написала лист дочці, яку ніколи не зможе народити, але якби могла, то відправила б їй sms і попросила б закріпити його зверху їх листування:

Щоб у важкі хвилини ніколи не забувала, що життя одне і тільки ми вирішуємо хто ми є, ким ми є і що ми в результаті від життя отримаємо.

Яніна Соколова поборола рак / Фото: instagram.com/yanina_sokolova

А далі журналістка поділилася своїм досвідом з не народженою дочкою, давши їй кілька порад:

Ніколи не втрачай віри в себе. Щоб не сталося, ти можеш все почати спочатку. Поки ти живий, можливо все і нічого не остаточно.

Кожна поразка – це ще не фінал. Це шлях до перемог.

Одружуйся тільки з тим, кого любиш. Хто тебе захистить і розсмішить. Люби того, хто тебе цінує, незалежно на те, ким ти є.

Будь чесною з собою і з іншими.

Знайди справу свого життя. Ти швидко зрозумієш яке воно. Справа повинна бути в задоволення і в прибуток. Ти повинна бути кращою в тому, чим займаєшся. Працюй над тим, що любиш. Весь час нарощуючи вміння.

Будь сміливою і сильною. Бог допомагає таким.

Одружуйся скільки хочеш. Не звертай уваги, що люди скажуть. Щаслива мама – щасливі діти.

Люби себе. Намагайся стати кращою копією себе.

Будь незалежною. Фінансово і морально.

Друзі – це ті, хто з тобою, коли ти на дні і коли ти на вершині.

Учи мови. Вони дають свободу.

Не тримай зла на тих, хто тебе зрадив. Відпусти і забудь.

Не бійся народжувати дітей. Вони не забирають свободу. Вони дарують продовження і слід.

Не здумай нарощувати волосся і робити губи качечкою. Якщо тобі здається, що цього не видно, то тобі здається.

Піклуйся про своє здоров'я. Раз на рік роби чек-ап тест на рак.

Люби своє тіло. Яким би воно не було. Якщо тебе воно не влаштовує, то працюй над ним, щоб влаштовувало.

Змінюйся і не бійся змін.

Читай книги.

Подорожуй. Світ прекрасний. Ти його повинна побачити.

Люби свою країну. Повір, вона найкраща.

Закінчила Яніна Соколова свій лист проханням телефонувати мамі, що б не трапилося:

Ти – це продовження мене. Я завжди буду поруч. Навіть коли мене немає. Твоя мама.

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Нагадаємо, що телеведуча дізналася про діагноз у 2018 році і відкрилася публіці лише через сім місяців – коли хвороба відступила. Яніна зізналася, що спочатку медики її лікували від іншої хвороби і лише в жовтні 2018 го з'ясувалося, що це рак. За час боротьби з онкологією Соколова не припиняла працювати, незважаючи на те що втратила волосся, брови і вії.

Про недугу знали лише найближчі люди. Лікування і операція проходили в Україні. Яніна Соколова зазначила, що має намір присвятити життя допомозі людям, які зіткнулися з онкологією. Телеведуча презентує мультимедійний проєкт, мета якого – зміна ставлення суспільства до онкохворих та хворих на рак до самих себе. Фільм "Я, Ніна" заснований на реальних подіях і покаже життя відомої телеведучої.

Дивіться відео, як зірки борються з раком: