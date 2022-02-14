Юлия Санина призналась, почему День влюбленных у нее ассоциируется со школой

Фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина примет участие в развлекательном шоу "Игры талантов", которое стартует в эфире канала "Украина" уже 26 февраля в 21:00

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала, празднует ли она День святого Валентина / Фото: instagram.com/the_hardkiss

На съемочной площадке проекта она рассказала о подарках на День святого Валентина и почему они с мужем не дарят друг друг подарки на 14 февраля.

Юлия Санина говорит, что День влюбленных больше ассоциирует со своим школьным возрастом, когда она получала валентинки от одноклассников.

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И не одну, а много. Это было очень приятно. Все девушки в этот день дрожали от ожидания – будет или не будет. А когда я уже стала замужней женщиной, у меня каждый день – День святого Валентина. Я чувствую любовь, и это самое главное, – поделилась Юлия Санина.

За креативным продюсером группы THE HARDKISS и музыкантом Валом Бебко артистка замужем уже более 10 лет. Юлия признается: нередко супруг забывает о таких датах.

Юлия Санина с мужем / Фото: Андрей Максимов

У меня очень неромантичный муж. Поэтому было бы хорошо, если бы он просто помнил об этом дне. Я ему напоминаю заранее. Сейчас подарки в принципе не делаем. Раньше дарили, помню, я писала ему стихи, а он дарил мне цветы. Со временем все как-то меняется, – рассказала Юлия Санина.

Как сообщалось ранее, ведущим нового грандиозного шоу канала "Украина" стал мегапопулярный DZIDZIO, а режиссерами-постановщиками – Герман Ненов, Мария Коростелева, Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик. Согласно правилам проекта, в каждом эпизоде ​​соревнуются две команды телезрителей, помогать которым будут украинские знаменитости. Игра проходит в три раунда, в которых можно заработать 150 тысяч гривен. Команда, чье "шестое чутье" или трезвый расчет окажутся сильнее, становится победителем и забирает денежный приз.

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Развлекательный проект по формату Game of Talents компании Fremantle впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже через два года локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина стала десятой страной, которая готовит адаптацию этого невероятного проекта.

Смотрите новое грандиозное шоу "Игры талантов" по субботам с 26 февраля в 21:00 на телеканале "Украина"!

Ранее Юлия Санина призналась, что интуиция часто ее подводит.