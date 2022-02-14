Юлія Саніна зізналася, чому День закоханих у неї асоціюється зі школою

Фронтвумен гурту THE HARDKISS Юлія Саніна візьме участь у розважальному шоу "Ігри талантів", яке стартує в ефірі каналу "Україна" вже 26 лютого о 21:00

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла, чи святкує вона День святого Валентина / Фото: instagram.com/the_hardkiss

На знімальному майданчику проєкту вона розповіла про подарунки на День святого Валентина і чому вони з чоловіком не дарують одне одному подарунки на 14 лютого.

Юлія Саніна каже, що День закоханих більше асоціює зі своїм шкільним віком, коли вона отримувала валентинки від однокласників.

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І не одну, а багато. Це було дуже приємно. Усі дівчата цього дня тремтіли від очікування – буде чи не буде. А коли я вже стала заміжньою жінкою, у мене щодня – День святого Валентина. Я відчуваю кохання, і це найголовніше, – поділилася Юлія Саніна.

За креативним продюсером гурту THE HARDKISS та музикантом Валом Бебком артистка одружена вже понад 10 років. Юлія зізнається: нерідко чоловік забуває про такі дати.

Юлія Саніна з чоловіком / Фото: Андрій Максимов

У мене дуже неромантичний чоловік. Тому було б добре, якби він просто пам'ятав про цей день. Я нагадую йому заздалегідь. Нині подарунки в принципі не робимо. Раніше дарували, я писала йому вірші, а він дарував мені квіти. Згодом все якось змінюється, – розповіла Юлія Саніна.

Як повідомлялося раніше, ведучим нового грандіозного шоу каналу "Україна" став мегапопулярний DZIDZIO, а режисерами-постановниками – Герман Ненов, Марія Коростелева, Юрій Пристаєцький та Роман Дмитрик. Згідно з правилами проекту, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагатимуть яким будуть українські знаменитості. Гра проходить у три раунди, у яких можна заробити 150 тисяч гривень. Команда, чиє "шосте чуття" або тверезий розрахунок виявляться сильнішими, стає переможцем і забирає грошовий приз.

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Розважальний проєкт по формату Game of Talents компанії Fremantle вперше вийшов на телеекрани у 2019 році, а вже за два роки локальні версії шоу побачили глядачі у США та багатьох країнах Європи, серед яких Великобританія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стала десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проекту.

Дивіться нове грандіозне шоу "Ігри талантів" у суботу з 26 лютого о 21:00 на телеканалі "Україна"!

Раніше Юлія Саніна зізналася, що інтуїція її часто підводить.