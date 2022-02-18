Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали редкие фото старшего сына

Сегодня сын Юрия Горбунова и Кати Осадчей отмечает день рождения. Ивану исполняется пять лет

Старшему сыну Кати Осадчей и Юрия Горбунова исполнилось 5 лет / Фото: instagram.com/kosadcha

Звездные родители не любят афишировать свою личную жизнь и редко показывают в Instagram детей. Но сегодня они решили сделать исключение.

Юрий Горбунов опубликовал несколько фото из семейного архива.

Реклама

С днем рождения, наш сладкий мальчик!! Все так быстро!! Тебе сегодня уже 5 лет! Как будто только вчера, ты своим громким криком возвестил мир, о своем появлении!! А сегодня- ты уже командуешь нами. Ты сделал нас с мамой самыми счастливыми людьми на свете!!!! Наша любовь, наша гордость!!

Катя Осадчая с сыном Иваном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрий Горбунов и Катя Осадчая с сыном Иваном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрий Горбунов с сыном Иваном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Реклама

Юрий Горбунов со старшим сыном Иваном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрий Горбунов и Катя Осадчая с сыном Иваном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Старший сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Реклама

Катя Осадчая тоже решила показать несколько новых фото сына.

Пять лет назад в это время мы уже держали на руках нашего Ваню и только представляли, какие мы будем родителями для него. Ваня, с днем рождения, наш сын, наша гордость

Катя Осадчая с сыном / Фото: instagram.com/kosadcha

Сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова Иван / Фото: instagram.com/kosadcha

Юрий Горбунов с сыном Иваном / Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов воспитывают двоих общих детей – сыновей Ивана и Даниила. Также у телеведущей есть старший сын от первого брака – Илья, сейчас ему уже 19 лет.

Ранее Юрий Горбунов признался, что их с Катей Осадчей сын хотел другое имя для младшего брата.