Юрий Великий из Квартала 95 пародирует Владимира Зеленского – общается ли комик с президентом?

Актер "Квартала 95" Юрий Великий известен своими пародиями на многих украинских политиков. В последнее время его самый популярный персонаж – президент Украины

Юрий Великий признался, общается ли с Владимиром Зеленским / Фото: Офис Президента Украины, Стоп-кадр видео.

В интервью Славе Демину в его YouTube-программе "Слава+" Юрий Великий рассказал, что первую пародию на Владимира Зеленского он записал в день инаугурации. Однако никакой реакции на это со стороны президента не последовало. Впервые после того, как Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины, они с Юрием встретились в Одессе на одном из концертов.

Тогда я выходил на сцену в образе Зеленского – мы играли номер с Еленой Кравец. Наверное, тогда он впервые увидел пародию. Каких-то отзывов я от него не слышал, потому что мы не контактируем: я занимаюсь юмором он руководит страной, - признался Юрий.

А вот актер и новый руководитель "Квартала 95" Евгений Кошевой общается президентом довольно часто.

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В сентябре 2019 года в Украине проходила Ялтинская конференция, тогда Юрий Великий вместе с Владимиром Зеленским впервые вместе вышли на сцену. Тогда президент Украины принял участие в пародии и стал "переводчиком" Юрия.

У нас был номер, где я выходил на сцену в образе Зеленского и просил, чтобы мои слова кто-то перевел. И все, что я говорил, он (Зеленский – Ред.) переводил на английский для иностранцев, – поделился Великий.

Скриншот: YouTube

Юрий Великий и Владимир Зеленский знакомы уже более 15 лет. Как признается Великий, президента Украины он называет Владимиром и обращается к нему на "ты".

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Сейчас Юрий вместе с другими актерами "Квартала 95" путешествует по Украине и поднимает дух украинцам и военным, выступая на концертах.

И хоть "Квартал 95" свободно шутит об украинских политиках, президенту Украины нравятся отнюдь не все шутки о себе.