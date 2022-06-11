Юрий Великий из Квартала 95 пародирует Владимира Зеленского – общается ли комик с президентом?

В интервью Славе Демину в его YouTube-программе "Слава+" Юрий Великий рассказал, что первую пародию на Владимира Зеленского он записал в день инаугурации. Однако никакой реакции на это со стороны президента не последовало. Впервые после того, как Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины, они с Юрием встретились в Одессе на одном из концертов.
Тогда я выходил на сцену в образе Зеленского – мы играли номер с Еленой Кравец. Наверное, тогда он впервые увидел пародию. Каких-то отзывов я от него не слышал, потому что мы не контактируем: я занимаюсь юмором он руководит страной, - признался Юрий.
А вот актер и новый руководитель "Квартала 95" Евгений Кошевой общается президентом довольно часто.
В сентябре 2019 года в Украине проходила Ялтинская конференция, тогда Юрий Великий вместе с Владимиром Зеленским впервые вместе вышли на сцену. Тогда президент Украины принял участие в пародии и стал "переводчиком" Юрия.
У нас был номер, где я выходил на сцену в образе Зеленского и просил, чтобы мои слова кто-то перевел. И все, что я говорил, он (Зеленский – Ред.) переводил на английский для иностранцев, – поделился Великий.
Юрий Великий и Владимир Зеленский знакомы уже более 15 лет. Как признается Великий, президента Украины он называет Владимиром и обращается к нему на "ты".
Сейчас Юрий вместе с другими актерами "Квартала 95" путешествует по Украине и поднимает дух украинцам и военным, выступая на концертах.
И хоть "Квартал 95" свободно шутит об украинских политиках, президенту Украины нравятся отнюдь не все шутки о себе.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"