Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Украина в Лиге Наций 🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Юрий Великий из Квартала 95 пародирует Владимира Зеленского – общается ли комик с президентом?

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 июня, 16:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Актер "Квартала 95" Юрий Великий известен своими пародиями на многих украинских политиков. В последнее время его самый популярный персонаж – президент Украины
Юрий Великий признался, общается ли с Владимиром Зеленским
Юрий Великий признался, общается ли с Владимиром Зеленским / Фото: Офис Президента Украины, Стоп-кадр видео.

В интервью Славе Демину в его YouTube-программе "Слава+" Юрий Великий рассказал, что первую пародию на Владимира Зеленского он записал в день инаугурации. Однако никакой реакции на это со стороны президента не последовало. Впервые после того, как Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины, они с Юрием встретились в Одессе на одном из концертов.

Тогда я выходил на сцену в образе Зеленского – мы играли номер с Еленой Кравец. Наверное, тогда он впервые увидел пародию. Каких-то отзывов я от него не слышал, потому что мы не контактируем: я занимаюсь юмором он руководит страной, - признался Юрий.

А вот актер и новый руководитель "Квартала 95" Евгений Кошевой общается президентом довольно часто.

Реклама

В сентябре 2019 года в Украине проходила Ялтинская конференция, тогда Юрий Великий вместе с Владимиром Зеленским впервые вместе вышли на сцену. Тогда президент Украины принял участие в пародии и стал "переводчиком" Юрия.

У нас был номер, где я выходил на сцену в образе Зеленского и просил, чтобы мои слова кто-то перевел. И все, что я говорил, он (Зеленский – Ред.) переводил на английский для иностранцев, – поделился Великий.

Скриншот: YouTube

Юрий Великий и Владимир Зеленский знакомы уже более 15 лет. Как признается Великий, президента Украины он называет Владимиром и обращается к нему на "ты".

Реклама

Сейчас Юрий вместе с другими актерами "Квартала 95" путешествует по Украине и поднимает дух украинцам и военным, выступая на концертах.

И хоть "Квартал 95" свободно шутит об украинских политиках, президенту Украины нравятся отнюдь не все шутки о себе.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять