Жан Беленюк встречался с девушкой 5 лет, но никогда сильно не влюблялся – признание спорстмена

Известный спортсмен, политик и завидный холостяк Жан Беленюк рассказал журналистам программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", готов ли к серьезным отношениям

Жан Беленюк рассказал о личной жизни / Фото: Скриншот из YouTube

Олимпийский чемпион Жан Беленюк в эксклюзивном интервью признался, что всегда мечтал быть молодым отцом.

Когда я был маленьким, мне очень было приятно, что у меня молодая мама. Я не хочу иметь очень серьезную разницу со своими детьми, чтобы хоть как-то оставаться с ними на одной волне в дальнейшем. Я уже и так никак не стану молодым отцом, потому что мне не 20 лет, а 30, и все, что около этого – оптимальный возраст, чтобы задумываться и реализовывать эту историю. В Украине вообще очень много красивых девушек, поэтому я думаю, что в этом плане проблем не должно возникать, – поделился Беленюк.

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Но спортсмен признался, что никогда безумно не влюблялся.

Спустя какое-то время начинаешь адекватно и трезво смотреть на те минусы человека, которые еще недавно заставляли тебя улыбаться и шутить, а через некоторое время они тебя просто бесят, и ты уже не знаешь, как с этим мириться. В моем случае я стараюсь трезво к этому подходить. И честно говоря, не представляю, что бы мне сносило крышу. У меня вообще не было такой любви большой, – говорит чемпион.

Беленюк рассказал, что у него были отношения, длившиеся 5 лет. Но эти отношения имели свободный формат, что позволило им продлиться так долго. Спортсмен говорит, что не считает себя ревнивцем и выступает за моногамию в отношениях.

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